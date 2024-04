Em atualização

Além dos portos de Leixões e de Setúbal, a rede de tráfico de droga que começou agora a ser julgada no Tribunal Central Criminal de Lisboa, também fazia negócio através do aeroporto de Lisboa. Há 19 arguidos neste processo, incluindo Rubén Oliveira, conhecido por ‘Xuxas’ e principal arguido, mas há ainda suspeitos que não foram identificados pelas autoridades. Ouvido como testemunha esta sexta-feira, na terceira sessão do julgamento, o inspetor da Polícia Judiciária Tiago Manaia explicou que Rúben Oliveira tinha informações do interior do aeroporto, uma vez que recebia mensagens — que incluíam fotografias e vídeos — com informações das movimentações que aconteciam dentro do aeroporto. No entanto, os remetentes das mensagens trocadas através da aplicação EncroChat não são conhecidos. “Há indivíduos não identificados”, revelou o inspetor.

Das vigilâncias feitas pela PJ, os inspetores conseguiram identificar dois suspeitos que trabalhavam na Portway, empresa de assistência que está no aeroporto de Lisboa, mas estes não chegaram a ser constituídos arguidos. “Foram suspeitos e foram feitas buscas a esses dois suspeitos da Portway”, acrescentou o inspetor Tiago Manaia. A PJ sabe que existem outras pessoas que passavam informações aos arguidos pela análise das mensagens, em que ficou claro que Rúben Oliveira e o seu irmão, Dércio Oliveira, eram os destinatários dessas mensagens.

Apesar de esta ser apenas a terceira sessão de julgamento, a maior parte dos arguidos que estão em liberdade já não vêm até ao tribunal — estiveram apenas na primeira sessão. Os sete arguidos que continuam presos ouviram esta sexta-feira o inspetor da PJ descrever que Rúben Oliveira viajou até Medellin, na Colômbia, cidade associada ao cartel de Medellin e a um dos maiores traficantes de droga de sempre, Pablo Escobar. De acordo com a acusação do MP, esta viagem aconteceu já depois de terem sido feitas as primeiras detenções no âmbito deste processo e terá servido para negociar com este cartel a importação de oito toneladas de cocaína.

Grupo utilizava a aplicação Encrochat para combinar tráfico de droga

Este julgamento vai já na terceira sessão e até agora falaram apenas dois dos 19 arguidos e a primeira testemunha ainda não acabou de falar. Um dos arguidos que quis falar foi Gurvinder Singh, que é considerado, aliás, um elemento crucial para sustentar a tese do Ministério Público de que Rúben Oliveira era o cabecilha da rede. Dono de duas lojas e um restaurante, Gurvinder explicou ao coletivo de juízes que conheceu “Xuxas” por este ser seu cliente e porque era sócio de uma pastelaria que ficava na mesma rua de uma das suas mercearias. E disse ainda que foi Rúben Oliveira quem o apresentou ao arguido Luís Ferreira, que foi descrito como vendedor de fruta. “Este senhor vende fruta do estrangeiro e vende a fruta mais barata do mercado”, disse Gurvinder Singh. Os dois, Gurvinder e Luís Ferreira fizeram vários negócios de compra e venda de fruta, nomeadamente de papaia — o Ministério Público acredita que as encomendas tinham como objetivo disfarçar a droga encomendada.

Foram, aliás, encontradas várias encomendas de papaia, em grandes quantidades, feitas pela empresa de Gurvinder Singh. E a juíza Filipa Araújo quis saber como é que eram feitas estas compras e qual o motivo para quantidades bem acima daquilo que seria suposto para duas lojas e um restaurante. “Quem é que decidia, cada vez que a sua empresa fazia uma importação de papaia, qual a quantidade de papaia?”, questionou. A resposta era sempre a mesma: quem decidia era Luís Ferreira.

Já na segunda sessão de julgamento, esta quarta-feira, foi a vez de ouvir Tiago Manaia, inspetor da Polícia Judiciária, que confirmou os pontos da acusação que resultaram da investigação desta polícia. O inspetor explicou que a rede de tráfico de droga foi identificada a partir de uma apreensão de droga feita no porto de Setúbal e adiantou ainda que os arguidos tinham ligações a Sérgio Carvalho, conhecido como ‘Escobar brasileiro’, tendo este estado em Portugal. Ainda antes de perceberem que esta rede existia, as autoridades apreenderam 400 quilos de cocaína, que chegaram a Setúbal em contentores de ananases. Nessa altura, chegaram então aos nomes de Luís Vicente e Luís Ferreira. A partir daí, surgiram os outros nomes que constam na acusação deduzida pelo MP.

O grupo utilizava a aplicação encriptada EncroChat, tendo a PJ conseguido identificar cerca de 60 mil mensagens trocadas entre vários dos arguidos que tinham como objetivo planear o tráfico de droga. “Estas plataformas operavam no submundo do crime”, acrescentou sobre a aplicação desmantelada em 2020 pela polícia francesa.

Segundo o MP, esta rede de tráfico de droga tinha ligações com grupos de narcotráfico da Colômbia e do Brasil desde 2019 e era destes países que era importada a droga que entrava em Portugal. Esta organização, lê-se na acusação, teria ainda domínio nos portos de Leixões e de Setúbal, o que permitiria a entrada da droga no país, evitando a fiscalização das autoridades. A PJ chegou a fazer apreensões de cocaína nestes portos, estando nestes locais alguns dos arguidos deste processo. Ainda de acordo com a acusação do Ministério Público, a droga entrava em Portugal através de empresas de importação de frutas e de outros bens alimentares, em contentores que chegavam aos portos. Mas este grupo tinha ainda outras formas de atuar e chegaram a trazer, diz o MP, droga dentro de malas, em viagens do Brasil para Portugal.