Hugo Soares, secretário-geral e futuro líder do grupo parlamentar do PSD, vai ter como seu primeiro vice-presidente da bancada Miguel Guimarães, antigo bastonário da Ordem dos Médicos e o independente que Luís Montenegro escolheu para liderar a lista da Aliança Democrática pelo círculo eleitoral do Porto.

Não é, de resto, o único independente na lista de Hugo Soares, que vai a votos esta terça-feira. Também João Valle e Azevedo, quadro do Banco de Portugal, professor da Universidade Católica e um dos economistas que ajudou a desenhar o programa eleitoral com que Luís Montenegro foi a votos, fará parte da direção da bancada de Hugo Soares.

Pedro Alves, coordenador do partido para as eleições autárquicas, fará igualmente parte da direção, tal como Andreia Neto, Hugo Oliveira Hugo Carneiro e Alexandre Poço, que transitam da direção anterior. Regina Bastos, antiga eurodeputada, Silvério Regalado, ex-presidente da Câmara de Vagos, Isaura Morais, ex-vice-presidente do PSD de Rui Rio e antiga presidente da Câmara de Rio Maior, Cristóvão Norte, que regressou ao Parlamento pela mão de Montenegro, António Rodrigues, autarca em Sintra e presidente da concelhia do PSD, integram igualmente a direção da bancada parlamentar.

Almiro Moreira, recém-eleito deputado e autarca em Castelo de Paiva, e Dulcineia Catarina Moura, que foi cabeça de lista da Aliança Democrática pelo distrito da Guarda, serão secretários na direção da bancada parlamentar.