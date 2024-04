A pouco mais de três quilómetros de Troia, um barco transportava este domingo de manhã cinco pessoas — uma criança de 13 anos, o seu pai, de 45 anos, dois irmãos de 21 e de 23 anos e outro homem de 62 anos, que conduzia a embarcação. Por volta das 7h da manhã, o barco naufragou, devido a um golpe de mar, e todos os passageiros, que estavam no mar para pescar, foram cuspidos para a água. A criança seria a única que vestia um colete salva-vidas.

Um vídeo partilhado pelo grupo de mergulho forense da Polícia Marítima mostra a embarcação no fundo do mar.

As autoridades só foram alertadas às 10h da manhã e pouco tempo depois foi possível resgatar com vida o homem que conduzia o barco, revelou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado. E entre embarcações e mergulhadores da Polícia Marítima e um helicóptero da Força Aérea, as autoridades conseguiram encontrar a criança de 13 anos e um dos adultos desaparecidos, cuja identidade não foi revelada — ambos mortos e junto ao barco que naufragou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O corpo da criança foi localizado por uma das lanchas da Polícia Marítima e foi o helicóptero da Força Aérea que conseguiu localizar o corpo do homem, que deverá ser de um dos irmãos. E por volta das 14h20 estavam “a ser recuperados” da água, revelou o capitão do Porto de Setúbal e comandante-local da Polícia Marítima, Serrano Augusto. Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O sobrevivente de 62 anos prestou declarações à polícia marítima. “Das declarações já apresentadas pelo timoneiro, que é o proprietário da embarcação, terá sido surpreendido por um golpe de mar”, explicou à Lusa o capitão do Porto de Setúbal, Serrano Augusto. “A tentar guinar, houve uma ondulação que lhe virou a embarcação”, disse Serrano Augusto, que também é comandante-local da Polícia Marítima.

Os tripulantes “são todos da zona de Grândola, moram na mesma rua”, explicou ainda Serrano Augusto.

Durante o dia, as buscas continuaram, tendo sido encontrados vários objetos junto da embarcação, como uma geleira, que deverá pertencer à embarcação que naufragou. Também durante a tarde, o Grupo de Mergulho Forense, da Polícia Marítima, fez buscas junto à embarcação, mas, de acordo com as informações apuradas pelo Observador, terminaram sem sucesso e as duas pessoas desaparecidas ainda não foram encontradas.

À medida em que se realizavam os trabalhos, chegava também à zona das buscas o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima, que se ainda “se encontra a prestar apoio” aos familiares que foram chegando.

As autoridades estão também a utilizar drones do Centro de Experimentação Operacional da Marinha e as buscas foram interrompidas por volta das 20 horas. Vão ser retomadas na segunda-feira, por terra e mar, segundo revelou à Lusa o capitão do Porto de Setúbal. Contarão novamente com um navio patrulha da Marinha, uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos, uma viatura de vigilância costeira com drone e um tratocarro da Polícia Marítima.

Questionado sobre não a utilização de meios aéreos nas buscas de segunda-feira, o capitão Serrano Augusto explicou que “o grande esforço que se faz nas buscas é nas primeiras oito horas”.

“Neste momento, aquela área já foi varrida tantas vezes que a probabilidade de as pessoas não terem sido vistas é muito reduzida. Os corpos estiveram próximos da embarcação, o que leva a crer que não se afastaram muito”.

(Atualizada às 21h09)