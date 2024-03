América do Norte vai mergulhar na escuridão a 8 de abril. Há cruzeiros e voos para ver o eclipse e alertas para guardar comida e combustível

A 8 de abril, a Lua vai deslizar entre a Terra e o Sol e transformar o dia em noite, mergulhando na escuridão grande parte da América do Norte. Poderá ser sentida uma descida na temperatura do ar (uma queda de até 5,5ºC) e uma acalmia ou mudança no vento. Os pássaros poderão deixar de chilrear, substituídos por um coro de grilos, enquanto animais como corujas e morcegos vão acordar para um novo dia. É o efeito que pode gerar o eclipse solar total que vai atravessar seis estados mexicanos, 15 estados norte-americanos e seis províncias canadianas.

O fenómeno é aguardado com expectativa entre a comunidade científica, mas também por muitos observadores curiosos. Nos Estados Unidos, que viu um eclipse solar total pela última vez há sete anos, os ânimos são particularmente elevados e os preparativos, quer a nível estadual, quer nacional, começaram com grande antecedência. Por esta altura, já se multiplicam recomendações para que residentes e visitantes nos estados diretamente no caminho do eclipse se abasteçam de alimentos, água e combustível. A nível estadual, as autoridades foram rápidas a alertar que na sequência deste evento se esperam estradas congestionadas e atrasos em voos.

Em Portugal, porém, como no resto do mundo, o fenómeno passará despercebido. “O nosso país está mesmo no limite. Não será percetível nenhuma variação para um observador comum no seu dia a dia. Só com instrumentos próprios se poderá observar uma pequena alteração e só no topo norte do país”, explica Ricardo Gafeiro, do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra.

Devido à dimensão geográfica do nosso país “é preciso uma sorte dos diabos para passar cá um eclipse”, acrescenta o astrónomo José Augusto Matos. Vai ser preciso esperar por 2026 por um eclipse igual que vai ser visível numa parte do nosso país. Até lá será possível acompanhar em direto a já habitual transmissão da agência espacial norte-americana e podem esperar-se algumas surpresas, já que este eclipse acontece num período de intensa atividade solar. “Em 1919, a teoria de Albert Einstein foi provada quando cientistas mediram como as estrelas mudam quando o Sol é bloqueado pela Lua. Um século depois, um eclipse solar total ainda traz grandes oportunidades para a ciência”, sublinhou o presidente da NASA, Bil Nelson, numa conferência de imprensa esta semana.

Um jogo de sombras entre a Lua, a Terra e o Sol

Um eclipse solar acontece sempre que a Lua fica entre a Terra e o Sol. É o que vai acontecer dentro de dias, fazendo com que a nossa estrela de 4,5 mil milhões de anos pareça ter o mesmo tamanho que a Lua. Isso só é possível porque, embora o Sol seja cerca de 400 vezes maior do que a Lua, também se encontra cerca de 400 vezes mais afastado. É graças a esta coincidência cósmica que milhões de pessoas na América do Norte vão poder ver o eclipse no dia 8 de abril.