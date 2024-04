A providência cautelar interposta pelo Centro de Formação de Jornalistas contra a Associação do Museu da Imprensa (AMI) foi indeferida pelo tribunal, revelou esta segunda-feira o município do Porto que, entretanto, se desvinculou da associação.

“Houve uma decisão no sentido de não aceitação da providência por parte do tribunal”, afirmou o diretor municipal dos serviços jurídicos da Câmara do Porto, Tiago Varanda, durante a reunião do executivo municipal.

O Centro de Formação de Jornalistas (CFJ) interpôs, no final do ano passado, uma providência cautelar contra a AMI para tentar impedir a dissolução da associação, proposta pelo município do Porto, e as decisões deliberadas na assembleia-geral realizada em 15 de dezembro.

Com a dissolução da associação, o município passava a assumir a preservação do espólio, a assegurar a liquidação do passivo financeiro e a incorporar os seus quatro funcionários na empresa municipal Ágora.

Na sequência da providência cautelar, o município do Porto desvinculou-se da associação no início de fevereiro. Também a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros anunciou a saída da Associação Museu de Imprensa (AMI) numa carta endereçada a 7 de março à direção e ao presidente da Câmara do Porto.