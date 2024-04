Siga o nosso liveblog sobre o conflito israelo-palestiniano

O Exército israelita utilizou esta terça-feira pela primeira vez um sistema antimísseis de defesa naval baseado no sistema Iron Dome (‘Cúpula de Ferro’) para abater um drone lançado do mar Vermelho em rota para a cidade portuária de Eilat.

“Durante a noite, uma corveta do tipo Saar 6 realizou pela primeira vez com êxito uma interceção utilizando o sistema ‘Cúpula Naval’ contra um veículo aéreo não-tripulado (drone) proveniente de leste, que atravessava a zona do Golfo de Eilat”, refere um comunicado divulgado na rede social X (antigo Twitter).

