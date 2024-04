Em atualização

A Worldcoin anunciou que vai passar a fazer verificações de idade presenciais para garantir que apenas pessoas com 18 anos ou mais fazem a recolha de imagens digitais da íris em troca de uma compensação em criptomoedas. A empresa, criada em 2019, revelou ainda que irá disponibilizar “a possibilidade de anular a apagar do World ID [uma espécie de passaporte digital] através da eliminação permanente do código da íris para dar aos titulares um maior controlo pessoal sobre os seus dados”.

As alterações, anunciadas esta terça-feira em conferência de imprensa, são feitas numa altura em que a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) suspendeu por 90 dias a recolha de dados biométricos da íris e rosto realizada pela Worldcoin, acusando-a de não ter mecanismos implementados para confirmar a maioridade dos utilizadores. A tecnológica pedia apenas uma confirmação verbal e na aplicação da idade, mas “empresas externas” passarão a verificar presencialmente se todos os interessados já atingiram a maioridade.

Ricardo Macieira, manager regional para a Europa da empresa Tools for Humanity, que lançou a Worldcoin, explicou na conferência de imprensa que a verificação não é “muito diferente do que acontece numa discoteca onde temos um segurança a verificar se uma pessoa tem mais de 18 anos”. Ainda assim, revelou que “ainda não está definido” que empresas externas vão verificar a idade dos interessados. “Ainda estamos em fase de avaliação.”

Questionado sobre se a verificação de idades será feita através da apresentação dos documentos de identificação — uma vez que a empresa tinha apontado anteriormente ao Observador que essa medida requeria, em alguns países, “a aprovação das agências de proteção de dados” — Ricardo Macieira respondeu que “todo este processo está a ser feito em acompanhamento com a entidade reguladora”. “Nos países onde é possível vamos fazer e, neste momento, nos países onde estamos a operar é possível. Países novos em que possa haver alguma limitação, iremos trabalhar com os reguladores”, afirmou.

A CNPD também defendeu que o facto do código da íris não poder ser apagado era uma “violação do direito ao apagamento” que está previsto no Regulamento Geral sobre a Proteção de dados (RGPD). Para esta preocupação, a Worldcoin aparenta ter agora uma resposta, uma vez que anunciou que passa a ser possível cancelar a verificação do World ID — a identidade digital que permite ao utilizador comprovar a sua humanidade sem revelar quem é, — o que inclui “a eliminação permanente do seu código da íris”.

Em comunicado, partilhado no seu site, a Worldcoin disse que “assim que a eliminação for solicitada, o World ID do indivíduo tornar-se-á inválido”. De seguida, é “iniciado um período de ‘reflexão’ de seis meses para ajudar a proteger contra a fraude, garantido que os utilizadores não podem voltar a verificar imediatamente a sua humanidade”. Após esse período, o “código da íris será permanentemente apagado e irrecuperável”.

As atualizações anunciadas esta terça-feira baseiam-se, segundo a empresa, “em avaliações preliminares efetuadas pelas autoridades de proteção de dados, incluindo o Gabinete de Supervisão da Proteção de Dados do Estado da Baviera (BayLDA), principal autoridade de supervisão do projeto na União Europeia e foram desenvolvidas em consulta com especialistas em privacidade e segurança de terceiros”.