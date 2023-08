Provavelmente já se cruzou com uma das esferas espelhadas da startup Worldcoin e nem sequer se apercebeu. Os dispositivos, denominados Orb, estão em áreas de grande tráfego pedonal – em Portugal, é possível encontrá-los em centros comerciais, gares de transportes ou até numa das praias da Costa da Caparica.

A Orb, o ponto mais reconhecível da Worldcoin, é a principal ferramenta de trabalho da empresa criada por Sam Altman, fundador da OpenAI do ChatGPT, e por Alex Blania, um físico de 29 anos. As esferas metálicas, que parecem retiradas de um episódio de “Black Mirror”, têm a assinatura de Thomas Meyerhoffer, a primeira contratação feita por Jony Ive na Apple, o conhecido designer responsável pelo visual do iPhone e do iPad.

A Worldcoin, criada em 2019, tem objetivos ambiciosos: a criação de uma solução de preservação da identidade digital, chamada World ID, e também a de um ativo digital, Worldcoin (WLD), que se recebe “simplesmente pela prova de que se é humano”, explicam os fundadores na apresentação deste projeto. Ao mesmo tempo, também sonha com a criação de uma rede global que possa “mostrar o caminho potencial para um rendimento básico universal”.

