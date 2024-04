Durante semanas a fio, o futuro de Viktor Gyökeres fez manchetes entre as notícias de Sporting. Houve um pico em janeiro, altura em que a janela de mercado abria a possibilidade de uma transferência que não esteve sequer perto de acontecer por não ter chegado qualquer proposta concreta a Alvalade, está agora a começar a voltar. Os números da época de estreia em Portugal explicam tamanho interesse, naquilo que é também uma nota negativa para o scouting dos principais clubes britânicos – vindo do Championship, o segundo escalão de Inglaterra, o sueco pulverizou todos os números da carreira numa só temporada com um total de 36 golos e 14 assistências em 42 jogos realizados entre Primeira Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga Europa. Agora, talvez pela primeira vez este ano, há um nome mais falado… mas que está ligado ao seu futuro.

Há três perguntas que explicam essa afirmação. De acordo com a BBC Sport, as principais pesquisas no UK Google nas últimas 24 horas passaram por “Quem é Rúben Amorim?”, “Estilo de jogo de Rúben Amorim?” e “Rúben Amorim fala inglês?”. A Sky Sport alemã avançou esta terça-feira que já haveria um acordo entre o treinador do Sporting e o Liverpool – algo que, nesta altura, está muito longe de ser um facto – e os próprios reds viram-se na obrigação de atenuar essa onda crescente. “A informação que está a ser veiculada é algo totalmente impreciso. Não existe nenhum alvo preferencial e estamos agora em análise num processo muito criterioso com um número de possíveis candidatos”, assegurou fonte do clube à Sky Sports.

No entanto, e apesar desse “gelo” no fogo de todas as notícias, a imprensa inglesa continua a tentar conhecer melhor o técnico dos leões, não só em questões ligadas ao futebol mas também como é fora dele. Porquê? Porque apesar de ter havido apenas contactos exploratórios com pessoas próximas do treinador, algo que não mudou nos últimos dias, Amorim está à frente na corrida à sucessão de Jürgen Klopp. E essa possível saída de Alvalade poderá ter impacto noutros pilares do projeto desportivo, a começar por Viktor Gyökeres.

No seguimento dessas notícias, Hasan Çetinkaya, agente do avançado de 25 anos que marcou presença em Lisboa para ver o dérbi do Sporting frente ao Benfica a contar para o Campeonato (a convite de Hugo Viana, diretor desportivos dos leões), falou aos desportivos de Portugal sobre o futuro do jogador e admitiu que o técnico é uma peça importante na continuidade do sueco. “Muitas pessoas continuam a perguntar-me porque trouxe o Viktor para o Sporting. Ele veio por uma razão: só trouxe o Gyökeres para o Sporting por causa de Rúben Amorim. E disse-o ao mister quando o vi pela primeira vez, antes de lhe dizer olá. Já seguia o Rúben desde que estava no Sp. Braga. Também conheço a filosofia dele no Sporting e a forma como poderia fazer evoluir o Viktor a outro nível. Isso foi mais importante para mim do que levá-lo para a Premier e fazer mais dinheiro. A maioria das pessoas disse que eu estava a ser estúpido”, contou ao jornal Record.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Oito clubes da Premier League fizeram propostas ao Coventry e a mim, que garantiam mais dinheiro, mais comissões e um valor maior de transferência que o Sporting, além de o Viktor ter falado com outros cinco treinadores por telefone. Disse que o Sporting era o nosso próximo destino. Ele é muito respeitador, confia em mim como empresário e respondeu-me logo ‘Não há problema, vou para onde me disser'”, prosseguiu. “É muito importante saber o futuro do Sporting e em concreto o que vai acontecer com Amorim porque nós viemos para cá por causa dele. Há muitos clubes que querem comprá-lo mas temos de respeitar o Sporting”, adiantou ainda o empresário, recordando que os leões são “um clube que precisa vender”.

O agente sueco referiu ainda que, pela capacidade financeira que têm, os clubes ingleses são os que estão na frente da corrida pelo avançado “apesar de também haver equipas italianas” e sublinhou que se sente quase como uma estrela de rock em Lisboa apenas pelo facto de ser empresário do avançado. Essa ideia acaba por ser uma extensão daquilo que Gyökeres sente desde que chegou ao Sporting, numa aposta que superou todas as expetativas em termos desportivos e pessoais. Completamente adaptado ao país, ao clube e às pessoas, o jogador nunca colocou de parte a possibilidade de fazer pelo menos mais um ano em Alvalade, ainda para mais se os leões conseguirem ganhar o título e tenham entrada direta da Liga dos Campeões.

De acordo com informações recolhidas pelo Observador, a própria administração da SAD verde e branca não via como uma inevitabilidade a saída do sueco. Se algum clube apresentasse os 100 milhões de euros que tem na cláusula e Gyökeres quisesse rumar a outras paragens, não haveria outro cenário possível. No entanto, a ideia passou sempre por criar condições para que o avançado se sentisse bem em realizar pelo menos mais uma temporada de verde e branco, havendo outras hipóteses para a venda de um jogador (que pode não ser um cenário obrigatório) que a estrutura admite a pensar no planeamento para a época de 2024/25. Até mesmo numa possível saída de Rúben Amorim no final da temporada será esse o objetivo dos leões, com ou sem conversas para um contrato que garantisse melhores condições financeiras mesmo sendo até 2028.

A ligação entre Gyökeres e o treinador, essa, continua a ser próxima. Um pouco à semelhança do que ocorreu com Pablo Sarabia quando o espanhol chegou a Alvalade por empréstimo do PSG, a conversa que Rúben Amorim teve com o escandinavo no verão assumiu especial importância na escolha feita pelo avançado. Aí, o técnico explicou o que mais apreciava nas suas características, aquilo que pretendia em termos individuais e coletivos com a sua chegada e o que podia contar caso optasse pelo Sporting. Outro ponto chave foi a forma convicta como os leões se lançaram pelo jogador, nunca assumindo um plano B para reforçar o ataque (que existia, com nomes como o internacional japonês Ayase Ueda que mudariam aquela que seria a forma de jogar da equipa) e apostando no sueco como contratação mais cara de sempre, com o pagamento de 20 milhões de euros fixos mais quatro de variáveis (um já foi “cumprido”, quando chegou aos 25 golos).