Um cargueiro com bandeira portuguesa foi intercetado este sábado no estreito de Ormuz por um helicóptero que, segundo a AP, parece ser um dos usados pela guarda revolucionária iraniana. A AP avançou que tinha havido um sequestro atribuído ao Irão, no escalar das tensões com o Ocidente. A agência noticiosa do Irão confirma o sequestro de um navio “estrangeiro com ligações ao regime sionista”.

O Governo português diz, em comunicado, estar a acompanhar a situação e garante não haver registo de cidadãos portugueses a bordo. Já pediu esclarecimentos e solicitou informações adicionais.

An informed source in the IRGC Navy confirmed the seizure of a foreign vessel affiliated with the Zionist regime in the Persian Gulf, near the Strait of Hormuz, adding that further details will be announced soon. pic.twitter.com/fw7YCGOb6A — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 13, 2024

A entidade britânica de operações marítimas confirmou o “incidente” indicando que um navio tinha sido intercetado pelas autoridades regionais.

A AP indica que foi visualizado um vídeo do ataque alegadamente ao cargueiro MSC Aries, que está registado em Portugal, acrescentando o EL Mundo que terá ligações a um empresário israelita. O Governo português já confirmou que se trata de um navio de carga, o MSC Aries, com “pavilhão” português (registo na Região Autónoma da Madeira), sendo a empresa proprietária a Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres.

“Não há registo de cidadãos portugueses a bordo, seja tripulação ou comando”, indica o Governo em comunicado.

Segundo o Vessel Finder, o navio de contentores está a fazer a ligação entre os Emirados Árabes Unidos, de onde saiu a 12 de abril, para a Índia, onde chegaria a 15 de abril.

Em comunicado, o Governo indica que “as autoridades portuguesas estão a acompanhar a situação, sob coordenação direta do gabinete do primeiro-ministro, envolvendo os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, Presidência, Defesa Nacional e Economia”.

O Governo diz estar “em contacto com as autoridades iranianas, tendo pedido esclarecimentos e solicitado informações adicionais”.