Quando se esperava que a próxima novidade relativa ao Model Y fosse a introdução do mais que previsível restyling, à semelhança do que aconteceu com o Model 3 no final de 2023, eis que a Tesla lança na Europa — Portugal incluído — um Model Y RWD Long Range, com mais bateria e mais autonomia, mantendo apenas a tracção traseira para ser mais barato e económico. Referimo-nos ao SUV mais acessível da marca norte-americana, na versão Rear Wheel Drive (RWD) e bateria Long Range.



Até aqui, a Tesla já oferecia um Model Y RWD, que era simultaneamente o mais vendido da gama (e da marca), ao ser proposto por 44.990€. Em termos mecânicos, associava o motor de 299 cv e 420 Nm, instalado no eixo traseiro, a um pack de baterias LFP com 60 kWh de capacidade bruta (57,5 úteis), recarregável a 170 kW em corrente contínua (DC) e capaz de assegurar uma autonomia em WLTP de 455 km, além de 217 km/h de velocidade máxima e 6,9 segundos de 0-100 km/h. O próximo Model Y RWD Long Range eleva consideravelmente a fasquia.

Continuando a depender apenas de um motor, ainda e sempre instalado atrás, o novo SUV da Tesla vê a potência subir dos anteriores 299 cv para uns mais entusiasmantes 340 cv, com a nova unidade motriz a ter igualmente mais força, uma vez que o binário subiu de 420 para 450 Nm. Isto permite elevar a velocidade máxima para 250 km/h (aqui é mais um “alargar” da limitação electrónica destinada a poupar o consumo de energia do que qualquer outra limitação), com os 0-100 km/h a passarem a ser alcançados ao fim de apenas 5,9 segundos, para o que também contribui o facto de a nova bateria “maior” ser mais leve do que a “pequena”, dado que recorre à química mais eficiente NMC, em vez da mais pesada e volumosa (mas mais barata e segura) LFP.

Mas se o Model Y RWD Long Range é mais veloz e rápido, acreditamos que os clientes vão preferir as vantagens em matéria de autonomia, pois a nova bateria com 78,1 kWh brutos (75 kWh úteis), recarregável a 250 kW, vai elevar a autonomia de 455 km para uns bem mais interessantes 600 km. E como esta versão do Model Y não é proposta no continente norte-americano, não conseguimos deixar de pensar que esta é uma reacção da Tesla à chegada ao mercado dos Peugeot E-3008 e Renault Scénic, o primeiro com 700 km (com bateria de 98 kWh) e o segundo com 625 km (com o acumulador de 87 kWh).

O novo Model Y RWD Long Range é comercializado por 48.990€, mais 4000€ do que a versão com menor autonomia. A proposta será tentadora para muitos condutores, mas a realidade é que este valor coloca a nova versão do Model Y a apenas 3000€ do Model Y Dual Motor Long Range, com a mesma bateria de 75 kWh, mas mais potente e mais rápido, ainda que com 533 km de autonomia.