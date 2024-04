Siga aqui o nosso liveblog com o conflito no Médio Oriente

“Está tudo preparado, se for preciso”, para retirar os portugueses que estão em Israel, garantiu José Cesário, secretário de Estado das Comunidades. “Faremos tudo para os tirar de Israel”, disse também à CNN Portugal.

Em declarações à agência Lusa a propósito do ataque iraniano a Israel, no sábado, José Cesário referiu que em Israel “há uma comunidade de cerca de 30 mil cidadãos com nacionalidade portuguesa”, havendo portugueses expatriados a trabalhar e em turismo. Não tendo, segundo disse à CNN Portugal, informações sobre qualquer incidente que tenha atingido portugueses.

Segundo José Cesário, o Governo português está “atento à evolução da situação”, estando “tudo preparado se for preciso uma evacuação”, havendo os meios para o efeito. Sublinhou ainda que esse acompanhamento da situação será feito em “articulação com os parceiros da União Europeia”.

Quanto aos portugueses que estejam em Israel e precisem de apoio, o mesmo responsável lembrou que devem recorrer ao Gabinete de Emergência Consular em Lisboa, por via telefónica, podendo ainda entrar em contacto com a Embaixada de Portugal em Israel.

De momento, aconselhou ainda, os cidadãos portugueses devem abster-se de viajar para a região em conflito e “quem lá estiver deve cumprir as orientações das autoridades locais em matéria de segurança”. José Cesário alertou, na CNN Portugal, para que as pessoas não viagem para a região porque “efetivamente já riscos”.

Quanto aos portugueses que tentam sair do Irão, o governante disse à CNN Portugal que está a acompanhar a situação do grupo de portugueses. São 47 pessoas a tentar sair do Irão pela Turquia.

“A nossa embaixada em Teerão está atenta, o gabinete de emergência consular também. Estamos em contacto com a respetiva agência de viagens e daquilo que sabemos o processo de saída está a decorrer com relativa normalmente. Tanto quanto sabemos serão 47 pessoas”.