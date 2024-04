O Captur, o pequeno SUV da Renault que é um dos modelos mais vendidos da marca francesa, foi alvo de um restyling exterior e interior, assumindo igualmente alterações mecânicas. O renovado veículo irá abrir as encomendas ainda antes do Verão, para as primeiras unidades chegarem ao nosso país a partir de Julho.



A principal alteração exterior introduzida no Captur surge ao nível da frente, que adopta uma solução similar à introduzida há poucas semanas pelo também novo Scénic, enquanto tanto a grelha como os grupos ópticos espelham a nova linguagem estilística do construtor. O resultado final é agradável, conseguindo mudar a imagem do SUV, apesar de apenas incidir sobre o painel frontal.

O interior do renovado Captur, com mais materiais sustentáveis e mais equipamento, além de ecrãs maiores ao centro e no painel de instrumentos 16 fotos

Por dentro também há alterações, mas aqui mais de conteúdo do que de forma. O ecrã central continua em posição vertical, para melhor aproveitar o espaço disponível, mas agora é maior (10,4”) e opera já com o software Android Automotive 12 que, tal como antes, é actualizável à distância (over-the-air). O painel de instrumentos continua a ser digital, mas também recorre a um ecrã maior (com 10,25” em vez de 10”), com os revestimentos do interior a recorrerem a mais materiais sustentáveis.

Na parte mecânica do Captur também há novidades, mas aqui não para reforçar a oferta, mas sim para trocar um tipo de motor por outro. Os motores mais procurados continuam de pedra e cal, com os potenciais clientes a continuarem a poder optar pelo 1.0 TCe com 90 cv a gasolina, que locomove as versões mais acessíveis, bem como o 1.0 TCe 100 Bi-fuel, que recorre ao GPL para reduzir os custos de utilização, batendo mesmo os TCO dos modelos a gasóleo. Outro dos bestsellers que se irá manter na gama é o híbrido, o 1.6 E-Tech full hybrid com 145 cv.

O Captur passa a adoptar uma frente similar à que exibe o também novo Scénic 11 fotos

Ainda nos motores, destaque para o desaparecimento do 1.6 PHEV com 160 cv, que oferecia a capacidade de percorrer 49 km em modo eléctrico, para depois funcionar como híbrido após esgotar a energia da bateria (com 10,5 kWh), este que era a versão mais popular junto das empresas (devido aos incentivos) e o mais vendido entre os eléctrificados desde o lançamento do modelo. No seu lugar e numa fase em que muitos construtores antecipam o fim das comparticipações dos diferentes Governos europeus a esta tecnologia, surge o 1.3 TCe mild hybrid com 160 cv, com o mesmo nível de potência mas certamente um preço muito menos elevado, ainda que com consumos superiores e sem modo EV. Veja em baixo a apresentação do novo Renault Captur: