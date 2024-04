Esta segunda-feira olhamos para o ataque do Irão a Israel na madrugada de sábado para domingo. Foi ataque massivo, através de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos a Israel, que no entanto conseguiu abater, com a ajuda dos seus aliados, 99% dos mais de 300 projéteis que se dirigiam para alvos no seu solo. Este ataque, o primeiro direto do Irão a Israel, fez subir a tensão na região para novos níveis, com os aliados ocidentais de Telavive a tentarem convencer Netanyahu que o sucesso na defesa anti-míssil deve ser tomada como uma vitória e que não deve haver retaliações que possam implicar uma escalada imprevisível num conflito cada vez mais perigoso. No Contra-Corrente de hoje queremos discutir a situação na região e o caminho que Israel deve seguir. Será que uma retaliação israelita é inevitável?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.