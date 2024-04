O secretário das Finanças do Governo dos Açores disse, esta sexta-feira, não ter conhecimento formal do pedido de reunião da Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines e prometeu uma decisão sobre o novo presidente da SATA a “breve trecho”.

“O novo presidente será naturalmente motivo de análise, reflexão e decisão a breve trecho”, afirmou o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), Duarte Freitas, em declarações aos jornalistas à margem de reuniões com os sindicatos da função pública, em Ponta Delgada.

Quando questionado, o governante disse não ter conhecimento de um pedido formal da Comissão de Trabalhadores da Azores Airlines para uma reunião com o executivo açoriano.

“Tenho a informação pública de que a Comissão de Trabalhadores terá pedido uma audiência, mas formalmente ainda não sei de nada”, declarou.

Em 11 de abril, a Comissão de Trabalhadores (CT) da Azores Airlines revelou que a presidente da SATA demitiu-se porque o Governo dos Açores “não ofereceu as condições necessárias” para a administração continuar a desenvolver o “projeto proposto”.

Na nota interna, a que a Lusa teve acesso, a CT adianta que vai pedir “uma reunião urgente com o presidente do Governo Regional”, o social-democrata José Manuel Bolieiro.

Na quinta-feira, a Comissão de Trabalhadores esteve reunida com a administração, mas não quis prestar declarações no final do encontro, alegando que as mudanças na liderança da SATA não foram abordadas na reunião, segundo disse fonte da CT à agência Lusa.

A mesma fonte adiantou que a CT pretende falar publicamente sobre a demissão da presidente da companhia aérea após a reunião com o Governo Regional.

Em 09 de abril, o Governo Regional anunciou que a presidente do grupo SATA, Teresa Gonçalves, se demitiu do cargo por “motivos pessoais”.

Aos jornalistas, o presidente do Governo dos Açores afirmou que Teresa Gonçalves apresentou a demissão por “razões pessoais e de contexto” e garantiu que não vão existir procedimentos suspensos devido às mudanças na administração.

A demissão de Teresa Gonçalves aconteceu quatro dias depois de ser conhecida a decisão final do júri do concurso público para a privatização da Azores Airlines (companhia aérea responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior).

O júri, liderado pelo economista Augusto Mateus, manteve a decisão de aceitar apenas um concorrente no relatório final, mas admitiu reservas quanto à capacidade do consórcio Newtour/MS Aviation em assegurar a viabilidade da companhia.

Teresa Gonçalves tomou posse como presidente da SATA (grupo que inclui a SATA Air Açores e a Azores Airlines) em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP.