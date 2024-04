O primeiro-ministro, Luís Montenegro, terminou este domingo a visita a Cabo Verde dançando na Cidade Velha, último ponto da visita ao arquipélago.

Luís Montenegro dançou com “batucadeiras” numa dança tradicional.

O primeiro-ministro colocou o tecido tradicional “pano di terra” à cintura na localidade património da UNESCO, onde navegadores portugueses primeiro chegaram.

No local, a população e turistas aproximaram-se para fotografias e, de um cabo-verdiano, Montenegro recebeu o recado: não siga as ideias do líder do Chega, André Ventura, “siga o seu pensamento”, num apelo para receber imigrantes cabo-verdianos que procuram trabalho e vida melhor.

“Conte connosco”, respondeu Montenegro.

Antes de regressar a Portugal, o primeiro-ministro terá ainda um encontro com representantes da comunidade portuguesa.