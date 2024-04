Um homem de 54 anos foi dado nesta terça-feira como desaparecido quando pescava nas margens do Douro Internacional, em Mazouco, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, disse à Lusa fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, o oficial de Relações Públicas do Comando da GNR em Bragança, tenente-coronel Eduardo Lima, indicou que o alerta foi dado cerca das 14h30, por uma pessoa que supostamente acompanhava a vítima quando pescavam.

“A pessoa que deu alerta disse às autoridades que se terá desencontrado com o companheiro de pesca, já que pescavam em locais distintos e há algum tempo que não sabia dele. Colocou-se a hipótese de o homem ter caído ao rio. Após estas informações iniciaram-se as buscas no local incluíndo o meio aquático com o apoio dos bombeiros“, explicou este oficial.

De acordo com o tenente-coronel Eduardo Lima, as buscas vão manter-se no local enquanto as condições de visibilidade o permitirem já que se trata de uma zona algo irregular.

“Vamos manter as buscas enquanto houver condições para o efeito”, vincou o militar da GNR.

Para o local foi enviada uma equipa de mergulhadores da GNR, no terreno operam já binómios cinotécnicos e um drone está a fazer buscas nas margens do rio Douro.

Há também militares da GNR e operacionais dos bombeiros a bater esta área do rio Douro, junto à aldeia de Mazouco.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção do Douro disse que os bombeiros de Freixo de Espada à Cinta foram os primeiros a chegar ao terreno, após alerta, tendo começado as buscas de imediato, apoiados por uma embarcação.