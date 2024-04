A admiração mútua entre Pep Guardiola e Aitana Bonmatí não é uma novidade. No verão passado, logo depois de Espanha conquistar o Campeonato do Mundo, o treinador disse estar “apaixonado” pelo futebol da jogadora e comparou-a a Andrés Iniesta, com esta a mostrar-se “chocada” com os comentários de alguém que considera um ídolo. A admiração mútua, porém, tem agora um novo capítulo.

Guardiola e Aitana cruzaram-se na TV3, por ocasião de um documentário sobre a internacional espanhola que é a atual Bola de Ouro, e deixaram pistas sobre o futuro de cada um — o treinador, como putativo candidato à presidência do Barcelona; a jogadora, como eventual diretora desportiva do mesmo Barcelona. A conversa começou quando Aitana, que tem 26 anos, referiu que pensa mais em ser precisamente diretora desportiva, quando terminar a carreira, do que treinadora.

???? Més de dos anys de rodatges amb la millor futbolista del món. Això és el que podrem veure al documental “Aitana Bonmatí” que TV3 i la plataforma 3Cat estrenen el 23 d’abril. ▶ El dia de Sant Jordi, després del “TNV”, tens una cita amb #Aitana3Cat pic.twitter.com/2KITcaPEkb — 3Cat (@som3cat) April 18, 2024

“Serei diretora desportiva do Barcelona. Eu estarei lá e como tu vais treinar até aos 80 anos…”, atirou a médio dos catalães, deixando a ideia de que contrataria Guardiola. O espanhol, porém, deu a volta ao assunto. “Agradeço-te muito a proposta. Mas vinha de borla, não precisavas de sofrer, não seria uma questão económica. Mas há um problema aqui… É que eu serei o presidente do Barcelona e iria contratar-te como diretora desportiva. Eu já disse que poderia treinar até aos 80, mas não vou treinar até aos 80, isso é certo. Vamos ver quem é que faz o convite a quem”, respondeu o treinador do Manchester City, entre muitos sorrisos.

Mais à frente, os dois discutiram o facto de Aitana Bonmatí querer ser diretora desportiva e não treinadora, por se sentir “mais motivada ao criar a estrutura e ser líder do processo”, mas Guardiola garante que a jogadora vai mudar de ideias. “Vais acabar por ser treinadora. Porque se estiveres por cima vais ver coisas que vais querer fazer e não podes. O mais próximo de ser jogador é ser treinador”, garantiu, com a espanhola a ressalvar que não “fecha a porta” à ideia e que só teria o sonho de orientar o Barcelona, não necessariamente a equipa masculina ou a feminina.