O Exército israelita bombardeou esta terça-feira “infraestruturas terroristas” da milícia xiita Hezbollah no sul do Líbano, sem que tenham sido registadas até ao momento quaisquer baixas, indica um comunicado oficial de Israel.

O breve comunicado publicado esta terça-feira no portal oficial do Exército de Israel refere que dois mísseis antitanque foram igualmente disparados contra o norte do país nas últimas horas.

Os dois mísseis foram disparados contra Merhav Dov, refere o mesmo documento, acrescentando que foram “atingidos espaços abertos”.

Não há vítimas ou danos“, diz o Exército de Israel.

O exército israelita e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, têm estado envolvidos numa série de confrontos desde 8 de outubro do ano passado, um dia depois dos combatentes do Hamas que mataram pelo menos 1.200 pessoas e raptaram outras 240, segundo as autoridades de Israel.