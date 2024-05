Rita Canas Mendes assumiu, "em voz alta", que queria ser escritora. Agora pergunta: de quantas catástrofes é feita a vida de uma mulher?

Na etimologia da palavra catástrofe encontra-se a ideia de mudança de sentido, desenlace, solução. Mas é uma ideia que tende a desaparecer à medida que a palavra se torna sinónimo de tragédia e nela assomam toda a espécie de acidentes, cataclismos, terramotos que vêm destruir o conceito de “segurança”, um dos alicerces das sociedades modernas. E no entanto o que somos nós senão filhos da catástrofe, de mutações cósmicas, eras geológicas, dilúvios, degelos, mutações celulares?

A própria matemática criou uma coisa chamada “Teoria das Catástrofes Elementares”, que defende que uma grande catástrofe é, na verdade, a consequência de várias pequenas catástrofes. Rita Canas Mendes encontrou nessa teoria o coração do o seu primeiro romance: a história de uma mulher, desde a infância até à meia idade, contada como uma sucessão de pequenas tragédias, mas onde não se perde de vista a ideia de que cada tragédia pode ser, ao mesmo tempo uma boa comédia.

O livro é também o retrato da geração de 90 e de um país ainda assombrado pelos fantasmas da história colonial, ao mesmo tempo deslumbrado com o consumo, o status, visto a partir, não dos subúrbios, mas do Estoril, de uma família de classe alta, mas falida. Este não é, pois, um museu da inocência, cheio de memórias decorativas, mas é um livro vivo, espirituoso, divertido e com uma falsa leveza que pode enganar os incautos: “cuidado”, diria a protagonista no seu monólogo interior, há aqui muitas histórias duras daquelas que atravessam a condição humana, especialmente a condição das mulheres, como a violência sexual, a violência doméstica, a doença mental, a maternidade vivida a solo, as malhas cheias de nós das relações entre pais e filhos.

Mas, acima de tudo, este é um romance de aprendizagem, contado em 33 capítulos, cada um deles é uma pequena catástrofe, mas também funciona como um conto breve, ou mesmo uma alegoria, porque a cada descalabro segue-se uma qualquer aprendizagem, tão inesperada e excêntrica como a protagonista. Esta rapariga, que só recebe nome no final, é uma anti-heroína na travessia entre a infância e a vida adulta, de uma sociedade tradicional, puritana, para uma sociedade moderna, liberal, tecnológica mas ainda assim cheia de pequenos atavismos, especialmente no que concerne à educação das mulheres. Portanto, um livro que não foi pensado para adolescentes, mas que, diz a autora, “a adolescente que eu fui gostaria de ter lido”.

Teoria das Catástrofes Elementares acaba de sair na Elsinore, é um livro singular, de uma escritora também ela singular, ou não fora a sua gargalhada constante, o olhar irónico, sem pose de futura grande escritora, porque acredita que nada é para levar demasiado a sério, nem sequer as catástrofes. Conversámos com ela.

▲ A capa de "Teoria das Catástrofes Elementares", de Rita Canas Mendes, publicado pela Elsinore

Esta é uma história contada como uma constelação onde pensamentos, memórias, acontecimentos e confissões de uma rapariga se cruzam com os mitos, os fantasmas e os delírios de um país. Porque não contá-la de forma linear?

Ninguém se lembra e ninguém recorda o seu passado de forma linear. Todos nos lembramos de vinhetas, de flashes, de episódios marcantes que depois estão ligados a outros, de formas mais ou menos subterrâneas. A nossa história pessoal é feita de ligações inconscientes, subterrâneas, surpreendentes, que às vezes se revelam como um ovo que demora muitos anos a chocar e depois nos aparece como epifania.

De facto, este livro é uma narrativa não linear e, enquanto o escrevia, temi, muito brevemente, mas temi que isso afugentasse o leitor. No primeiro capítulo, a protagonista tem 5 anos. E no último capítulo, ela tem cerca de 40, está casada e com filhos. Então, para todos os efeitos, há uma evolução. Não é linear. É um “coming of age”. Ela vai amadurecendo através destas pequenas catástrofes, algumas pequenas, algumas grandes.

Quando tive reunião com o departamento de comunicação da editora, fiz o resumo do que era o livro e depois disse que é atravessado por alguns temas como violência sexual, doença mental, violência doméstica, mas acrescentei: por favor não se preocupem, não se preocupem porque é tudo contado com muita graça.

Cada capítulo pode ser entendido com um pequeno conto? Em torno da personagem principal abrem-se dezenas de micro-histórias que vão sendo deixadas em suspenso, entregues à duração que cada leitor lhe queira dar.

O vivido e o contado são coisas muito diferentes. Mas a minha família, com todos os seus defeitos e virtudes, é uma família de contadores de histórias. Mesmo que inadvertidamente. Em reuniões familiares, a maneira de comunicarmos uns com os outros. Não se falava de política, não se falava de temas muito menos de natureza emocional ou confessional. O mundo era absolutamente cifrado e transformado em histórias. Histórias de família, coisas que tinham acontecido. Regra geral, coisas que dessem vontade de rir. Histórias que entretivessem, estilo, “vejam só o que é que me aconteceu hoje”. Havia essa capacidade de transformar o mundo em pequenos acontecimentos, em histórias, e isso marcou-me para sempre. E o que se passa neste livro é que a protagonista conta todas as histórias, ela narra as histórias, mas ela é muda em quase todo o livro. Ela é uma ouvinte, está ouvir os adultos falarem, os adultos a lidarem com esse mundo.

Ao contrário de muitos livros, mais ou menos autobiográficos, escritos por mulheres que abundam no mercado, Teoria das Catástrofes Elementares é escrito na primeira pessoa do singular, mas não é autobiográfico, confessional, e a heroína sem qualidades não se perde em auto-complacências. Pelo contrário, ela escolhe a auto-ironia como estratégia de sobrevivência. Porquê?

Ela narra as coisas com perplexidade, está sempre nesse lugar. Acho que é uma expressão natural, é uma extensão natural do olhar que imprimi na personagem. Gosto de olhar para as coisas como ciclo. Acho que os fins são, ao mesmo tempo, o início de qualquer coisa. O primeiro capítulo foi escrito em 2013. Ainda não fazia ideia que daqui ia ter um livro. E foi, curiosamente, o primeiro capítulo. O último capítulo do livro foi o último que escrevi. Todos os outros do meio foram escritos em alturas diferentes. Não percebi logo que era esta a forma que ia tomar. Sou muito diletante na forma de escrever. Escrevo quando me apetece. Escrevo por prazer também, mesmo os capítulos mais sombrios. Todos eles foram, para mim, muito divertidos de escrever. e só escrevia, quando tinha tempo livre dos meus outros afazeres e responsabilidades ou quando estava para aí virada.

Se a verdade com V grande existe, estamos constantemente a afastar-nos dela através dessas construções que são os sonhos, a memória, a linguagem. A palavra já é um afastamento em relação a essa verdade absoluta, que eu duvido um pouco que exista. E a própria memória não é, senão ficção. Quando escrevi este livro, narrado na primeira pessoa e enquanto mulher, que sou, cis-género, sabia que quase automaticamente ia ser muito confrontada com perguntas sobre o que aqui é verdade e o que é ficção. Sabia que o livro podia ser entendido como autobiografia, o que não é de todo verdade, à exceção de que, tal como a personagem, tive um bisavô governador de Moçambique. Essa parte é verdade. E também é verdade que houve uma familiar que fez uma recolha de receitas moçambicanas. Há coisas em que fui valer-me à realidade, o que é normal, todos o escritores o fazem: a figura da avó, por exemplo, tem algumas piscadelas de olho à minha verdadeira avó.

A auto-ficção está na moda, dos relatos mais simplórios como os de Deborah Levy, à reinvenção literária de Annie Ernaux. À primeira vista, é legítimo se este livro for incluído nesta moda?

Eu sabia que me ia ser muito colocada essa questão. Mas é uma coisa que quero desde logo afastar, porque acho absolutamente indiferente, para a minha história, que seja ou não autobiográfica. Ele busca chegar a outras questões. Claro, todos nós temos um bocadinho de porteira, bisbilhoteira dentro de nós, de gostarmos de saber, “ah, será que isso aconteceu mesmo?, Ah, será que ela viveu isso na pele?”. Quando os livros são narrados, na primeira pessoa, e quando há uma correspondência de género entre narrador e escritor, há uma grande tentação de procurar pelo rasto biográfico. É uma coisa humana. Não digo que seja condenável. Mas quero também dizer que muitas vezes essa questão é posta às mulheres como forma de sabotar aquilo que elas fizeram.