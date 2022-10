Um mosteiro, um parque de estacionamento, um palácio com direito a quadros de reis pintados a óleo, museus com animais embalsamados e obras de arte contemporânea ou um renovado mercado de frescos foram algumas moradas dos desfiles que marcaram o calendário da 51.ª edição do Portugal Fashion.

Nesta verdadeira visita guiada pela cidade do Porto, as criações de jovens designers e nomes consagrados foram descobertas à boleia de mensagens ativistas, regressos ao passado, materiais mais amigos do ambiente e técnicas a pensar no conforto, na inclusão e na roupa utilitária.

