“La Mouche”, em português “a Mosca”, é o apelido do prisioneiro francês que está no centro de uma caça ao homem “sem precedentes” em França. Esta terça-feira, protagonizou uma cena saída de um filme de ação, quando a carrinha onde seguia foi alvo de uma emboscada numa portagem em Incarville, Eure, na região da Normândia. Dois guardas prisionais foram alvejados mortalmente e outros três ficaram gravemente feridos.

De acordo com a imprensa francesa, Mohamed Amra, de 30 anos, era um recluso “particularmente monitorizado”, precisando de cuidados redobrados durante o transporte. O ataque à carrinha prisional aconteceu quando era transportado entre Rouen e a prisão de Évreux, no noroeste de França. Conseguiu fugir durante a emboscada e é agora procurado pelas autoridades.

A Interpol emitiu um mandado de procura a pedido das autoridades francesas esta quarta-feira. Nas informações da Interpol é dito que “Mosca” nasceu em Rouen, a capital da região da Normândia, e que terá entre 1,74 a 1,8 metros de altura, cabelo ondulado e barba.

???? WANTED



A Red Notice has been issued at the request of ???????? French authorities for escaped prisoner Mohamed AMRA, alias ‘The Fly’.



View the INTERPOL #RedNotice here: https://t.co/KnY5x3alSD pic.twitter.com/RKv86QyTp7

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) May 15, 2024