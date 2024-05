Após o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter confirmado o regresso da seca a Portugal, o Ministério do Ambiente e da Energia marcou, para 22 de maio, uma reunião da Comissão Interministerial da Seca, em Faro, na qual “serão coordenadas as novas decisões sobre a gestão dos recursos hídricos”.

Em resposta a questões colocadas pelo Observador, o ministério liderado por Maria da Graça Carvalho

garante que a resposta à seca e a gestão sustentável da água são “das principais prioridades assumidas por este Governo, que está ciente do caráter crítico, estratégico, transversal e vital deste recurso, num quadro de crise climática”.

Na reunião anunciada, será dada particular atenção à região do Algarve, visando “garantir o abastecimento eficiente de água à população e aos setores económicos”.

O IPMA classificou o mês passado enquanto o sexto abril mais seco desde 2000, com um total de precipitação que corresponde a 56% do valor médio 1981-2010, tendo voltado a surgir a classe de seca fraca em Portugal.

Os números fazem parte do Boletim Climatológico de abril de 2024, divulgado esta segunda-feira pelo IPMA, segundo os quais no final do mês cerca de 8% do território estava em seca meteorológica fraca. No final de abril, a classe de seca fraca foi atribuída aos concelhos de Mértola e Vila Real de Santo António.