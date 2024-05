Alguns contribuintes estão a receber mensagens escritas (SMS) para pagarem determinada quantia a título de coimas ou contraordenações, o que levou a Autoridade Tributária e lançar um alerta avisando de que estas mensagens são falsas.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de texto (SMS) fraudulentas”, refere o alerta publicado no Portal das Finanças, sublinhando que os destinatários destas SMS “são induzidos maliciosamente a efetuar um pagamento para alegadamente regularizar a sua situação tributária”.

Tal como em situações anteriores, a AT afirma que estas mensagens são “falsas” e que o seu único objetivo é convencer o destinatário a efetuar pagamentos indevidos.

Numa das SMS falsas partilhadas pela AT, é dito que a “Autoridade Tributária informa” o contribuinte que está a terminar o prazo para “pagamento da coima 13415/24AT”, sendo-lhe indicados os dados relativos à ‘entidade’, ‘referência’ e valor que deve pagar de imediato para “evitar a penhora de bens”. Noutros SMS, em vez de coima, fala-se em “contraordenação fiscal”, sendo igualmente indicados os dados para o pagamento.

Como em casos anteriores, a AT alerta os contribuintes para nunca efetuarem as operações pedidas e aconselha a leitura do folheto informativo sobre “Segurança a Informação” que pode ser consultado no Portal das Finanças acedendo à secção de “apoio ao contribuinte” e depois a “informação útil”.