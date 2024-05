O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou eleições gerais antecipadas para o dia 4 de julho. A decisão, que começou esta quarta-feira ao início da tarde a ser avançada pela imprensa britânica, foi revelada após uma decisão do governo, que decorreu em Downing Street.

Numa declaração ao país, Rishi Sunak começou por recordar os desafios que o Reino Unido enfrentou ao longo dos últimos cinco anos, citando a pandemia e o “regresso da guerra à Europa” quando a Rússia invadiu a Ucrânia. De seguida, antes de anunciar a decisão, salientou que a economia britânica está a crescer e que a inflação voltou “ao normal”.

Ainda assim, o primeiro-ministro britânico adiantou que falou com o Rei Carlos III para dissolver o Parlamento (o que vai acontecer a 30 de maio) e considerou que estas eleições são o momento para o país decidir “em quem confia”. “Para decidir se querem aproveitar o progresso que já fizemos ou arriscar voltar à estaca zero, sem planos e sem certezas”, afirmou.

Para Rishi Sunak, as eleições, marcadas para 4 de julho, vão decorrer “numa altura em que o mundo está mais perigoso do que nunca desde o fim da Guerra Fria”. “Nestas eleições devem escolher quem tem um plano, quem está preparado para tomar as medidas corajosas necessárias para garantir um futuro melhor para o nosso país e para os nossos filhos.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A concluir o seu discurso, o primeiro-ministro do Reino Unido disse esperar que o trabalho que fez desde que assumiu o cargo mostre que tem “um plano” e está preparado para o futuro: “Cumpri esse plano e sempre fui honesto convosco sobre o que é necessário, mesmo quando isso foi difícil, porque quero fazer o que é correto para o nosso país, não o que é fácil. Não posso dizer o mesmo do Partido Trabalhista”.

A oposição também mereceu palavras de Rishi Sunak, que disse à nação britânica não saber o que os trabalhistas “têm para oferecer”. Por isso, disse que nas próximas semanas vai lutar para conseguir votos e provar ao país que “um governo conservador” liderado por si não vai colocar a “estabilidade económica em risco”.

Durante o discurso de Rishi Sunak, transmitido pelas televisões britânicas, começou a ouvir-se um barulho de fundo. A Sky News explica que se tratou de uma manifestação para pedir a vitória dos trabalhistas que colocou a música Things Can Only Get Better, de D:Ream, a tocar. A canção é considerada um hino da vitória de Tony Blair em 1997.

A estação televisiva britânica descreveu a decisão do primeiro-ministro britânico como surpreendente e explicou que foi anunciada numa altura em que o partido Conservador está 20 pontos percentuais atrás dos Trabalhistas nas sondagens. Desta forma, após 14 anos a governar o Reino Unido, o partido corre o risco de ser derrotado pela oposição.

As eleições gerais do Reino Unido deveriam realizar-se em janeiro do próximo ano. Na sequência desta antecipação, a família real já anunciou que vai adiar compromissos, segundo avança a Sky News. “Após a declaração do primeiro-ministro esta tarde convocando eleições gerais, a família real irá, de acordo com o procedimento normal, adiar compromissos que possam parecer desviar a atenção ou distrair da campanha eleitoral”, pode ler-se num do Rei e da rainha divulgado pelo Palácio de Buckingham e citado no meio britânico. “Suas Majestades enviam suas sinceras desculpas a qualquer um daqueles que possam ser afetados como resultado.”