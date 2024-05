Todos os dias, milhões de produtos são transportados por toda a Europa. Um trabalho “invisível” para a maioria de nós, mas sem o qual o comércio e o nosso dia a dia não seriam os mesmos. A fluidez e o bom funcionamento deste serviço são garantidos, em parte, com a ajuda da Logicor, uma das principais empresas europeias de gestão logística.

Fundada em 2012 e com sede em Londres e no Luxemburgo, a Logicor tem mais de 300 colaboradores distribuídos por 19 escritórios em toda a Europa, incluindo Lisboa. Atualmente, a empresa possui e gere quase 600 propriedades, o que representa mais de 21 milhões de metros quadrados de espaço de armazenamento. De retalhistas da área alimentar até gigantes do e-commerce, a Logicor apoia mais de 2.200 clientes de diversos setores e indústrias.

Em entrevista, André Machado, Director of Asset Management da marca em Portugal, explica o trabalho da Logicor, a aposta da empresa em território nacional e o compromisso com a sustentabilidade.

Gestão logística: possibilitar o fluxo do comércio

Comunidades e sociedades por toda a Europa dependem do comércio e da circulação de bens numa base diária e constante. Nas últimas décadas, o aumento da procura e da compra de produtos, promovido pelo comércio online, fez com que “o setor imobiliário se tornasse fundamental para criar cadeias de abastecimento eficientes e sustentáveis”, diz André Machado. É aqui que entra a Logicor. A empresa, através das suas propriedades logísticas, possibilita que os seus clientes movimentem bens e produtos pela cadeia de abastecimento, todos os dias.

“Os nossos imóveis vão desde as unidades ultra-urbanas mais pequenas até aos armazéns de grandes dimensões. Através do arrendamento e da renovação e melhoria dos ativos, promovemos a ocupação, captamos o crescimento de rendas e oferecemos soluções que apoiam as ambições de crescimento dos nossos clientes. Trabalhamos em estreita parceria com eles para disponibilizar soluções imobiliárias que maximizem a eficiência e a flexibilidade das suas operações. Através das nossas equipas especializadas no terreno, conseguimos identificar e atrair clientes que necessitam de imóveis logísticos modernos e bem localizados, e oferecer-lhes soluções de arrendamento atrativas”, refere o diretor da Logicor.

A marca tem uma forte presença por toda a Europa, com propriedades localizadas perto das principais rotas de transporte e dos centros populacionais. “Adquirimos ativos e escolhemos criteriosamente terrenos para construção com o intuito de expandir a nossa presença em submercados de elevada relevância, ou utilizamos terrenos existentes para criar oportunidades de desenvolvimento em submercados com uma dinâmica favorável da oferta e da procura. Antes de adquirir um imóvel, são tidas em consideração diversas variáveis, tais como a localização geográfica, facilidade de acesso às principais vias rodoviárias e proximidade do centro urbano, o seu estado de conservação e o potencial investimento em renovação, o seu nível de emissões e sustentabilidade, a dimensão do armazém e as suas características técnicas”, afirma André Machado.

A sustentabilidade enquanto estratégia

A Logicor reconhece que o mercado imobiliário contribui significativamente para as emissões globais de carbono e, por isso, uma das suas principais prioridades é desenvolver o seu negócio de forma responsável e sustentável. “Temos consciência do nosso papel na construção de um futuro cada vez mais sustentável em benefício da sociedade. Atuar de forma responsável é crucial para garantir a continuidade dos negócios da empresa e dos seus clientes, bem como o bem-estar dos seus colaboradores e das comunidades onde opera”, refere André Machado.

Em 2020, a marca apresentou o “Act Responsibly”, um plano ESG com objetivos a cinco anos assente em três pilares: o ambiente, os colaboradores e as comunidades locais. O propósito da Logicor é integrar práticas de sustentabilidade nas suas operações. Como diz André Machado, “ao longo deste percurso, a empresa alcançou marcos importantes que conduzem ao cumprimento dos seus objetivos finais para 2025, reduzindo a pegada de carbono das suas operações e iniciando políticas fortes de poupança de energia. Concretamente, a Logicor estabeleceu metas ambiciosas de redução das emissões de gases de efeito de estufa, visando uma redução de 36% até 2030”.

Para alcançar estes objetivos, a marca tem vindo a implementar mudanças positivas: “no primeiro semestre de 2023 foram concluídos 91 projetos de eficiência orientados para a sustentabilidade. Estas iniciativas incluíram a modernização de mais de 0,3 milhões de m2 com iluminação LED, bem como 34 melhorias nos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado. Além disso, a Logicor incluiu cláusulas verdes em 97% dos contratos de arrendamento assinados”, conta o Director of Asset Management.

Ermida Park: a nova aposta da Logicor em Portugal

No início de 2024, a Logicor expandiu a sua presença em Portugal com a inauguração de uma nova plataforma logística, na zona industrial da Ermida, em Santo Tirso. O Ermida Park conta com mais de 30.000 m2 de área bruta locável e as instalações incluem cerca de 29.000 m2 de armazéns e cerca de 1.600 m2 de escritórios, divididos em quatro unidades.

Seguindo em linha com a estratégia da marca, também o Ermida Park tem um forte compromisso com a sustentabilidade. A plataforma logística “obteve a certificação BREEAM Very Good, tendo sido tomadas medidas para melhorar a eficiência energética, reduzir o impacto ambiental do empreendimento e reduzir o consumo de água. O edifício está também equipado com uma central fotovoltaica de 235 kW. Consideramos o Ermida Park um empreendimento altamente sustentável e bem localizado, que irá apoiar o crescimento dos nossos clientes, desempenhando simultaneamente um papel importante no fluxo comercial, essencial para a comunidade”, refere André Machado.

O futuro da Logicor em Portugal

No nosso país desde 2014, a Logicor tem propriedades localizadas nas plataformas logísticas mais importantes, ao longo das principais autoestradas, e perto do Grande Porto e da Grande Lisboa. E percebe-se bem a aposta no mercado nacional: “o mercado português tem vindo a crescer e a ganhar relevância nos últimos anos, com o aumento da procura de novos espaços e a entrada de novos players e investidores, que revelam a sua potencial atratividade”, afirma o diretor da Logicor.

No entanto, este crescimento significativo apresenta dois grandes desafios para o mercado: “a disponibilidade limitada de novos espaços e a procura de ativos sustentáveis. É neste contexto que a Logicor está a expandir a sua presença em localizações estratégicas por todo o país, desenvolvendo novos espaços logísticos e adquirindo e renovando ativos existentes, de forma a oferecer aos clientes propriedades que permitam viabilizar os fluxos, fundamentais para o nosso quotidiano. Naturalmente, acompanhamos de perto o contexto económico e financeiro do país e as suas alterações, mas a estratégia da Logicor em Portugal continua centrada em oferecer aos clientes os imóveis que melhor se adaptam às suas necessidades e aos seus negócios, através do desenvolvimento de novos ativos ou da renovação dos existentes”, conclui André Machado.