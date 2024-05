Milhares de pessoas acompanharam esta quinta-feira o último dia das cerimónias fúnebres do Presidente do Irão Ebrahim Raisi, que morreu na segunda-feira, vítima de um acidente de helicóptero. Depois da capital Teerão, foi agora a vez da cidade de Birjand, no leste do país, receber os restos mortais de Raisi, escreve a Al Jazeera.

Milhares de pessoas seguraram cartazes com a imagem do Presidente iraniano e agitaram bandeiras nacionais, enquanto acompanhavam o trajeto da urna onde seguiam os restos mortais de Raisi.

Nas próximas horas, o corpo de Raisi será levado para o santuário sagrado do Imam Reza, na cidade de Mashhad, onde Raisi nasceu há 63 anos. O Presidente iraniano, ultraconservador, vai tornar-se, assim, o primeiro político de topo do país a ser enterrado no santuário.

No acidente de helicóptero, que ocorreu numa zona montanhosa do Irão (junto à fronteira com o Azerbaijão), morreu também o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano. Segundo a Al Jazeera, Hossein Amirabdollahian também será enterrado esta quinta-feira mas num outro local: no santuário de Shah Abdol-Azim, em Shahr-e Rey (a sul de Teerão).

No entanto, o ponto alto das cerimónias em memória de Ebrahim Raisi ocorreu esta quarta-feira, quando o líder supremo do país, Ali Khamenei, presidiu às cerimónias na Universidade de Teerão. Segundo a BBC, estiveram presentes os principais líderes da Guarda Revolucionária do Irão e representantes de 68 países.