Em atualização

Num ano, tudo mudou. Recuando até maio de 2023, uma qualquer entrevista de Rui Costa à BTV não seria mais do que um autoelogio natural para as opções de sucesso tomadas a nível de futebol, fosse na vertente técnica, fosse na política de contratações de jogadores. Na altura, e pode mais do que uma vez, o presidente do conjunto da Luz falou numa mudança de paradigma no clube com a chegada de um treinador estrangeiro com as características de Roger Schmidt. O ciclo vicioso tornara-se um ciclo vitorioso, não só pela conquista do Campeonato e chegada aos quartos da Champions mas também pela valorização de ativos, pelo reforço da marca, pelo acréscimo de assistências e sócios e por tudo aquilo que de bom chega de forma direta ou indireta quando se ganha. Esta temporada, não sendo uma antítese, falhou. E falhou em vários cenários.

O jornal Record fez um curioso exercício antes da entrevista de Rui Costa à BTV (que se sabia apenas ter um formato diferente das habituais mas com poucos mais pormenores), questionando os seus leitores sobre as perguntas que consideravam ser essencial encontrarem resposta por parte do líder dos encarnados. Não se pode dizer que tenham existido grandes surpresas em relação aos resultados finais mas os mesmos faziam a “confirmação” do que não correu bem esta época: política de contratações, estado atual do scouting, reforços para a próxima temporada e a continuidade de Schmidt numa ótica de futebol, auditoria interna, discussão dos estatutos e momento das modalidades no masculino numa vertente mais de “clube”.

Havia mais pontos a adensar a importância desta intervenção pública de Rui Costa, neste caso o contexto de eleições no próximo ano e todas as manobras de bastidores que começam a ser mais percetíveis para que exista pelo menos um movimento forte para colocar em causa o atual elenco como aconteceu em 2020, por exemplo, quando João Noronha Lopes desafiou Luís Filipe Vieira na votação mais renhida das últimas duas décadas. Era também à luz disso que o presidente dos encarnados iria tomar a palavra, sabendo que a época de 2024/25 será fundamental para aquilo que poderá acontecer em contexto eleitoral no próximo ano.

“Acho que estão reunidas as condições para continuar a ser treinador do Benfica, Roger Schmidt vai continuar a ser treinador do Benfica. De resto, nunca houve da nossa parte uma notícia contrária a isso e se não considerasse que tivesse todas as condições para continuar a ser treinador evidentemente a minha opção seria até mais fácil, mais populista, mas acredito na estabilidade do projeto, acredito no treinador que já deu mais do que mostras da qualidade dele. O que foi feito na época passada não pode ser obra do acaso”, referiu o presidente dos encarnados, na entrevista concedida a jornalistas dos meios escolhidos pelo clube.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Este ano efetivamente houve coisas que não correram como esperávamos e desejávamos, acabámos a temporada aquém do que eram as expectativas iniciais mas não faço nem nunca farei deste treinador um bode expiatório porque não foi o único responsável. Terá as suas responsabilidades também, como é óbvio e inerente, mas não é o único responsável de todo e o que nos importa agora é criar as condições necessárias e internas para que ele possa fazer o mesmo trabalho que fez há um ano e é com ele que tenho a máxima convicção de que iremos conquistar títulos no próximo ano. E é nesse sentido que já estamos a trabalhar há imenso tempo, para emendar o que não foi bem feito este ano e para que possamos entrar na próxima época da mesma forma que entrámos há um ano”, acrescentou a esse propósito.

“Se considerássemos que a responsabilidade e a época não tão positiva como há um ano tivesse sido meramente da responsabilidade de Roger Schmidt, talvez a situação seria outra. Este ano, e não vale a pena esconder, não tivemos o mesmo acerto em termos do input que demos à equipa. Este ano não conseguimos ter o mesmo sucesso, sobretudo imediato, face à adaptação de jogadores. Há um ano, se bem se recordam, praticamente desde a primeira jornada Roger Schmidt acertou no onze que foi andando durante a época toda. Este ano tivemos vários problemas para resolver desde o início até ao final da época e aqui considero que não seja meramente culpa de Schmidt. O trabalho foi feito em conjunto. Há coisas que não correram bem, não acertámos e temos que assumir. Eu assumo essa responsabilidade”, destacou Rui Costa.

“É um treinador que trabalha com o Benfica de corpo e alma. Vocês ao longo deste tempo foram anunciando até alguns clubes que o podiam pretender. É uma pessoa muito honesta e se o próprio não considerasse ter condições para fazer o trabalho que esperamos e que acreditamos que venha a ser feito, acredito que até tivesse sido o próprio a assumir isso. Para quem trabalha com ele diariamente, convive com ele e para quem consegue perceber a paixão e entrega que tem com este clube e trabalhando diretamente com a equipa, do comportamento que tem para com os jogadores e os jogadores para com ele, confiamos plenamente que ele terá todas as condições para fazer um bom trabalho”, prosseguiu ainda na parte sobre o técnico alemão.

“O que aconteceu há um ano, de chegar ao Benfica desconhecendo todos os jogadores e ter feito o trabalho que desenvolveu não pode ser obra do acaso, não pode ser casualidade. Conhecemos o valor deste treinador e entendemos que, para dar estabilidade ao clube e à equipa, o Benfica não pode constantemente, assim que não ganha o Campeonato, mudar tudo o que está envolvido, fazer quase um reset de tudo. Não significa que o facto de eu considerar que a estabilidade passa pela manutenção do treinador seja ad aeternum. Com tudo o que foi feito nestes dois anos, uma remodelação quase completa do futebol profissional do Benfica, temos de reconhecer que este não correu na perfeição, emendar os erros, proporcionar ao treinador que possa ter em mãos o que não teve este ano e muitas vezes teve de improvisar ainda até prejudicado com isso. É raro um treinador que está num clube e prefere, mesmo em termos comunicativos, ser prejudicado e dar a cara em vez de atacar o clube por esta ou aquela razão”, voltou a reforçar o número 1 dos encarnados.