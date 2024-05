Pelo menos 14 pessoas morreram e outras três ficaram feridas num incêndio que devastou um edifício residencial no centro de Hanói na madrugada desta sexta-feira, disseram as autoridades da capital do Vietname.

“O incêndio começou por volta das 00h30 [17h30 de quinta-feira em Lisboa]. O incêndio foi grande, com várias explosões”, disse a agência de notícias estatal vietnamita Vietnam News.

O edifício está localizado no final de um beco com apenas dois metros de largura, disse a agência, acrescentando que os andares superiores tinham sido arrendados.

De acordo com a imprensa vietnamita, no piso térreo existia uma oficina de venda e reparação de bicicletas elétricas.

Uma vizinha, que pediu anonimato, disse à agência de notícias France-Presse que ouviu uma “explosão, como fogo de artifício”.

“Achei que havia uma briga ou algo estava a bater na janela. Desci e vi o fogo”, disse a residente.

“Muitos vizinhos saíram a correr da garagem, passando pelas casas de outros vizinhos. Estávamos com tanto, tanto medo“, acrescentou.

Nos últimos anos, o Vietname tem sido palco de vários incêndios mortais, aumentando as suspeitas de que as regras básicas de segurança não são respeitadas.

Em setembro, um outro incêndio num edifício de habitação de dez andares, também situado num beco estreito de uma zona residencial de Hanói, provocou 56 mortos e 37 feridos.

O proprietário do imóvel, identificado como Nghiem Quang Minh, 44 anos, foi detido no âmbito de uma investigação entretanto aberta e relacionada com o incumprimento das normas de segurança.

Em setembro de 2022, um incêndio num bar de ‘karaoke’ perto da cidade de Ho Chi Minh, no sul do país, matou 33 pessoas.