O português Sandro Baessa conquistou esta sexta-feira a medalha de prata na prova dos 1.500 metros T20 dos Mundiais de atletismo paralímpico, a segunda alcançada por atletas lusos em Kobe, no Japão, onde decorre a competição.

Sandro Baessa terminou com o tempo de 3.55,84 minutos, tendo sido apenas superado pelo norte-americano Michel Bannigan, que estabeleceu novo recorde dos campeonatos, com 3.51,71, enquanto Cristiano Pereira, o outro português na final da prova, foi quarto classificado, com 3.57,30, a sua melhor marca da época.

“Estou muito contente com esta medalha. A prova não foi fácil devido ao fuso horário, mas consegui adaptar-me e ter uma boa ponta final. Vou continuar a trabalhar por uma boa marca e por uma posição de pódio nos Jogos Paralímpicos”, afirmou Sandro Baessa.

Com uma representação de 13 atletas, Portugal conquistou a segunda medalha de prata na competição, que permite a abertura de quotas para os Jogos Paralímpicos Paris2024, depois da de prata obtida por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40.

Hélder Mestre terminou no quinto lugar na final dos 100 metros T51, com o tempo de 23,99 segundos, mas o dia ficou também marcado por várias eliminatórias, com Carolina Duarte, recordista da Europa dos 400 metros T13, a conseguir o apuramento direto para a final, com o tempo de 57,55 segundos, o quarto mais rápido de todas as séries.

Sara Araújo e Márcia Araújo terminaram o apuramento para as semifinais dos 200 metros T12 na 11.ª e 12.ª posições, respetivamente, com as marcas de 28,91 e 29,09 segundos (novo recorde pessoal).

No sábado cumpre-se o último dia dos Mundiais de atletismo paralímpico, com três presenças portuguesas em finais: Lenine Cunha, no salto em comprimento T20, Hélder Mestre, nos 200 metros T51, e Carolina Duarte, nos 400 metros T13.