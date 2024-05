O novo balanço das inundações no estado brasileiro do Rio Grande do Sul revelam 169 mortes, mais quatro do que o balanço feito no sábado. O boletim divulgado pela Defesa Civil este domingo aponta ainda para 56 pessoas desaparecidas.

Segundo as autoridades, quatro pessoas morreram devido a leptospirose, uma doença infeciosa causada por uma bactéria, a Leptospira, um microrganismo presente na urina ou fluídos de ratos, cães e outros animais infetados. As autoridades brasileiras referem que a bactéria estará a ser transmitida através da água contaminada. Há 800 casos suspeitos desta doença no estado.

O atual balanço inclui ainda 806 feridos e um total de mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas pelas chuvas intensas, que deixaram mais de 581 mil pessoas desalojadas.

O Rio Grande do Sul está há semanas a ser afetado por chuva intensa.Na quinta-feira, um novo episódio de temporais intensos levou ao aumento do nível da água no lago Guaíba, o principal corpo hídrico do estado. De acordo com o G1, o nível da água mantém-se acima dos 4,13 metros, muito acima dos 2,31 metros registados no início de maio.

Este domingo, a chuva parece ter dado tréguas, mas estão a ser sentidas baixas temperaturas em Porto Alegre, a capital do estado: 9ºC de mínima e máxima de 16ºC. A previsão para segunda-feira antecipa o regresso da chuva, com aguaceiros intensos esperados, que deverão manter-se até terça-feira.