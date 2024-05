O ataque russo a um hipermercado em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, causou pelo menos 11 mortos, de acordo com um novo relatório divulgado este domingo pelo governador regional.

No anterior balanço, Oleg Synegoubov tinha referido a existência de seis mortos, cerca de 40 feridos — três dos quais em estado grave e muito grave -, e pelo menos 16 pessoas dadas como desaparecidas nos escombros do hipermercado de produtos de construção.

Synegoubov disse que, também no sábado, três horas depois do ataque contra o hipermercado, a Rússia lançou mísseis contra uma zona residencial no centro da cidade, ferindo 18 pessoas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu na plataforma de mensagens Telegram que “a Rússia desferiu outro golpe brutal contra a cidade de Kharkiv (…) a meio do dia”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A cidade de Kharkiv, que tinha 1,5 milhões de habitantes antes da guerra e se situa próxima da fronteira russa no nordeste da Ucrânia, é frequentemente atacada pelas forças de Moscovo, que lançaram também a 10 de maio uma ofensiva terrestre na região.

Essa ofensiva permitiu à Rússia conquistar diversas localidades e forçar Kiev a deslocar reforços para aquele setor.

As Nações Unidas condenaram no sábado o ataque e pediram proteção para a população civil da Ucrânia.

“Estou consternada e chocada com as notícias terríveis vindas de Kharkiv”, disse a coordenadora humanitária da ONU na Ucrânia, Denise Brown, num comunicado.

Brown apelou ao fim imediato dos ataques russos contra alvos civis, alegando que tanto a população como a infraestrutura civil devem ser protegidas.

“Dirigir intencionalmente um ataque contra infraestruturas civis é estritamente proibido pelo Direito Internacional Humanitário”, lembrou a representante das Nações Unidas.

“Estes ataques das Forças Armadas da Federação Russa que afetam civis e infraestruturas civis devem parar. Isto é absolutamente inaceitável”, concluiu.

Após o ataque russo a Kharkiv, a Ucrânia lançou no sábado um ataque aéreo com mísseis contra a região russa de Belgorod, junto à fronteira, causando pelo menos quatro feridos, avançaram as autoridades locais.

“O nosso sistema de defesa aérea atuou sobre Belgorod: 29 alvos aéreos foram abatidos ao se aproximarem da cidade”, informou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, na plataforma Telegram.

“Três pessoas estão a ser tratadas no hospital municipal número 2 de Belgorod, entre as quais dois homens com traumatismo cranioencefálico que estão em estado grave”, acrescentou Gladkov.

As autoridades referiram ainda “danos graves em dois apartamentos de dois edifícios residenciais e em dois automóveis, que ficaram completamente queimados”, assim como danos ligeiros, nomeadamente numa escola e numa creche.