A cidade brasileira de Porto Alegre, inundada há três semanas pela cheia sem precedentes do rio Guaíba, recuperou nesta segunda-feira a sua ligação aérea através de voos comerciais numa base militar da cidade.

O primeiro voo comercial chegou nesta segunda-feira à base aérea de Canoas, situada na área metropolitana de Porto Alegre, que nos próximos meses se tornará o terminal aéreo mais próximo desta cidade, a mais importante do sul do Brasil.

O aeroporto de Porto Alegre está encerrado desde 3 de maio, devido às cheias que causaram pelo menos 170 mortos no sul do Brasil.

Embora a base de Canoas já fosse utilizada para receber carregamentos de ajuda humanitária, foi agora adaptada para receber voos comerciais. Os passageiros têm de embarcar e desembarcar num centro comercial situado a três quilómetros da base, de onde são transportados de autocarro.

As trágicas inundações que atingiram várias cidades do sul do Brasil há um mês deixaram o aeroporto internacional Salgado Filho inundado e inoperante.

Mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações, que deixaram cerca de 630 mil desalojados.