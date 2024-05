O fenómeno climático El Niño deixou Cerca de 33 mil famílias sob ameaça de fome devido à seca na província de Sofala, centro de Moçambique, disse a diretora do Serviço distrital das Atividades Económicas.

“O impacto da situação calamitosa é maior nas localidades de Guara guara, Banduè, Chissinguana, Nharongue e Estaquinha, onde a crise alimentar é quase uma realidade”, avançou Sidónia Enosse, citada esta segunda-feira pelo órgão público Radio Moçambique (RM).

A seca, que se verifica no distrito do Búzi, levou nesta época à perda de cerca de duzentos mil hectares, sobretudo de culturas como o milho e arroz, avançou a mesma fonte.

No final de setembro passado, o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, apelou à preparação da população e das entidades para os previsíveis efeitos do fenómeno El Niño no país nos meses seguintes, com previsões de chuvas acima do normal e focos de seca.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O El Niño é uma alteração da dinâmica atmosférica causada por um aumento da temperatura oceânica. Este fenómeno meteorológico está também a provocar chuvas torrenciais na África Oriental, que já causaram centenas de mortos no Quénia, Burundi, Tanzânia, Somália e Etiópia.