Portugal vai estar presente na ITB China, a maior feira de turismo e que acontece no maior mercado emissor de turistas, com 20 empresas, onde se vai promover e explorar acordos de cooperação, anunciou esta segunda-feira o Turismo de Portugal (TP).

A comitiva nacional, que será liderada pelo presidente do Turismo de Portugal (TP), Carlos Abade, tem como fim, segundo a entidade, explorar oportunidades de cooperação entre as entidades turísticas dos dois países, fomentar a cooperação na área da formação de estudantes e a capacitação de profissionais de turismo, bem como incentivar as empresas locais a investirem na indústria do turismo em Portugal.

“Trata-se efetivamente de um mercado emissor com uma importância estratégica, não só pela sua dimensão, mas também pela história que nos une. O turismo desempenha um papel fulcral no aprofundar das relações bilaterais e na prossecução de um maior equilíbrio da balança comercial de Portugal com a China”, afirma Carlos Abade, citado no comunicado.

O Turismo de Portugal relembra que a China é o maior mercado emissor de turismo do mundo, razão pela qual “é encarado de forma estratégica”, e com um “enorme potencial e interesse a curto, médio e longo prazo” para Portugal.

Nos primeiros dois meses de 2024, a China posicionou-se como o 17.º mercado turístico da procura externa para o destino Portugal medido pelo indicador dormidas (quota 1,3%) e ocupou o 14.º lugar no indicador hóspedes (quota 2,1%) totalizando 37,1 mil, refere.

Na agenda desta ação na ITB China, que ocorre no 45.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e China, estão previstas também iniciativas como a celebração de contratos com empresas locais para o lançamento de campanhas de marketing para promoção de Portugal em toda a China.

Além da presença em Xangai, na ITB China, decorrerá ainda uma apresentação em Pequim, Cantão e Macau, que reúne mais de 200 empresas chinesas e encontros com os presidentes executivos dos principais parceiros da operação turística.