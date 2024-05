Sessenta operacionais apoiados por oito meios aéreos estão a combater um incêndio florestal em Arouca, no distrito de Aveiro, que lavra com “grande intensidade”, informou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

O alerta para o incêndio em povoamento florestal na zona de Espiunca, em Arouca, foi dado, cerca das 16h30.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte referiu que o incêndio “está ativo, com grande intensidade, a subir a encosta”, não havendo para já povoações em risco.

Pelas 18h00 encontravam-se no local, a combater as chamas 60 operacionais de várias corporações de Bombeiros dos distritos de Aveiro, Viseu e Porto, apoiados por oito meios aéreos e 13 viaturas.