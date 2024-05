A OpenAI vai criar um comité de supervisão para averiguar a segurança dos modelos de inteligência artificial (IA) que desenvolve, semanas depois de ter dissolvido a equipa de segurança de IA.

Além do CEO Sam Altman, este comité vai contar com mais executivos que fazem parte do conselho de administração da OpenAI: Bret Taylor, presidente, Adam D’Angelo, CEO da Quora, e Nicole Seligman, advogada e ex-presidente da Sony Entertainment, que faz parte do board desde março.

Os restantes membros do comité têm um perfil mais técnico e são todos funcionários da empresa: Aleksander Madry (diretor de preparação para inteligência artificial), Lilian Weng (líder de sistemas de segurança), John Schulman (líder de alinhamento científico), Matt Knight (líder de segurança) e Jakub Pachocki (cientista-chefe). Haverá ainda consultores ligados à área da cibersegurança, como Rob Joyce, conselheiro de Segurança Interna de Trump, e John Carlin, que integrou o Departamento de Justiça durante a atual administração Biden.

“Este comité vai ser responsável por fazer recomendações ao conselho de administração sobre a segurança crítica e decisões de segurança para os projetos e decisões da OpenAI”, diz a empresa num comunicado divulgado esta terça-feira. Este órgão terá 90 dias para avaliar os limites de segurança dos modelos da empresa e criar um relatório.

A empresa diz que, depois de uma análise do ‘board’, irá “partilhar publicamente as recomendações adotadas de uma forma que é consistente com a segurança”.

A companhia anunciou também que já começou a treinar o seu próximo modelo de IA topo de gama, antecipando que essa investigação deixe a empresa “no nível seguinte de competências no caminho para a AGI”, referindo-se à inteligência artificial geral, em que os sistemas de IA vão conseguir superar os humanos em várias tarefas. O modelo mais recente, o GPT-4o, foi anunciado este mês.

Este anúncio do é feito duas semanas depois da saída do cofundador Ilya Sutskever, que era o cientista-chefe da empresa. Os avanços rápidos da empresa na IA terão começado a gerar apreensão internamente: em novembro, Sutskever foi um dos responsáveis pelo golpe para demitir Sam Altman, usando uma “quebra de comunicação” entre o CEO e o board como justificação. O afastamento de Altman durou apenas cinco dias – regressou ao cargo de CEO com poderes reforçados. Em março, foi novamente incluído no conselho de administração da empresa.

Na altura, Sutskever disse que estava “profundamente arrependido” do papel que desempenhou no afastamento de Sam Altman. Mas a relação entre os dois fundadores ficou tremida.

Na publicação de despedida, Sutskever transmitiu a confiança “de que a OpenAI vai criar uma AGI que é tanto segura como benéfica”. Seguiu-se a saída de Jan Leike, que liderava a equipa de “superalignment”, focada nas ameaças de longo prazo de uma IA capaz de superar os humanos.

Após estas saídas, a OpenAI dissolveu a equipa liderada por Sutskever, responsável pelas questões de segurança da IA.

A liderança e as decisões recentes da OpenAI têm sido alvo de críticas. Durante o fim-de-semana, Helen Toner e Tasha McCauley, que integravam o conselho de administração da empresa até ao golpe de novembro, criticaram a OpenAI num artigo de opinião na revista The Economist. “Acreditamos que a auto-regulação não pode suportar de forma confiável a pressão dos incentivos ao lucro”, escreveram. Ambas destacaram o “enorme potencial da IA, tanto para um impacto positivo como negativo”, argumentando que “não é suficiente assumir que os incentivos [das empresas de IA] vão estar sempre em linha com o bem público”.