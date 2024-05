Catarina Martins com Fernando Rosas, que regressou ao Forte de Peniche. "Os fascismos que queriam libertar os povos acabaram a torturar"

A cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda aproveitou a deixa para voltar ao tema que tem atravessado toda a campanha — a defesa da causa palestiniana e a colagem da extrema-direita europeia (incluindo André Ventura) aos regimes de Vladimir Putin e de Benjamin Netanyahu.

Catarina Martins repetiu as acusações lançadas no comício do dia anterior, concretamente quando se referiu a Marine Le Pen como a “amiga de André Ventura” que, na fundação do seu partido, recebeu mais de nove milhões de euros de financiamento de Vladimir Putin. “Todos estes partidos [da extrema-direita europeia, que alinham no grupo Identidade e Democracia, como o Chega] estão ligados pelo financiamento de Vladimir Putin. São Putin na Europa”, atacou a bloquista.

Falando ao lado de Fernando Rosas, Catarina Martins também lamentou que em tempos tenha existido um projeto para transformar o forte de Peniche num hotel. “Felizmente, não foi assim, porque houve quem se levantasse contra essa ideia. Hoje, é um museu que nos mostra o que foi o fascismo, o que foi a violência da ditadura em Portugal e também o que foi a coragem da luta anti-fascista, a resistência, fazer a revolução”, destacou. “Essa memória é extremamente importante para fazermos escolhas sobre o nosso país, a Europa e o mundo.”

Também a partir do Forte de Peniche, Catarina Martins voltou a disparar contra Israel, reiterando a ideia de que “a opinião pública é a maior superpotência” que pode travar Israel e voltando a atacar o Governo da AD por não reconhecer a Palestina como estado. “A posição do Governo português é insuportável. Dizer que não se reconhece a Palestina porque ainda é cedo, não sei se estão à espera que esteja toda a gente morta ou exilada para finalmente reconhecerem o estado da Palestina. A esmagadora maioria dos países do mundo já reconheceram”, destacou Catarina Martins.

“Na Europa é preciso fazer esse caminho. Há países que o estão a fazer. Portugal tem de o fazer já. É preciso mesmo já posições muito fortes de sanções e embargo a Israel”, assinalou Catarina Martins, acusando a União Europeia de ter “dois pesos e duas medidas” para Israel e Rússia: se, por um lado, sanciona Putin, por outro lado, mantém a cooperação com Israel. Mas, diz Catarina Martins, ambos os regimes são agressores e invasores. Isto significa, de acordo com a cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda, a “descredibilização completa da UE a nível internacional”.

“Como é que os outros países vão respeitar a UE como um espaço que foi criado para que o direito internacional fosse cumprido, contra crimes de guerra, contra genocídios, se depois há dois pesos e duas medidas?”, questionou.

De Peniche a caravana de Catarina Martins seguiu para o Entroncamento, onde a candidata almoçou com um grupo de cerca de meia centena de apoiantes. A cabeça-de-lista do Bloco fez apenas um discurso breve, no qual repetiu aquilo que já tinha dito em Peniche e voltou a atirar contra André Ventura e o Chega — acusando-o de ser “amigo” dos regimes de Israel e da Rússia.

Mariana Mortágua reforça comício para atacar PS e AD

Do Entroncamento, a caravana do Bloco de Esquerda subiu até Coimbra, para um comício que juntou cerca de uma centena de apoiantes no Parque Manuel Braga, nas margens do Mondego. Nos discursos do comício, Catarina Martins foi acompanhada por Anabela Rodrigues (a número três da lista do Bloco) e pela coordenadora do partido, Mariana Mortágua, que se juntou para desferir fortes ataques em simultâneo ao PS e à AD.

A coordenadora do partido recorreu à crise na saúde para se voltar contra o executivo de Luís Montenegro (a propósito do plano de emergência apresentado na quarta-feira), mas também contra o PS, que lança como candidata às europeias Marta Temido (a ministra que Mortágua acusa de ter degradado o SNS).

Mortágua acusou o executivo de Luís Montenegro de estar, “de forma cobarde”, a “enterrar e acabar com o SNS”, aproveitando um “erro crasso” da governação socialista. A líder bloquista recordou que o BE apoiou as respostas urgentes da Covid-19. “Mas não perdoamos ao PS — e Marta Temido foi ministra — uma guerra contra os profissionais”, acusou Mariana Mortágua, lembrando os muitos médicos e enfermeiros que saíram de Portugal.