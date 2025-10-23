O Presidente dos EUA, Donald Trump, deixou fortes críticas a Vladimir Putin, afirmando que as “boas conversas” com o homólogo russo não têm qualquer efeito e justificando o cancelamento do encontro com o líder de Moscovo, em Budapeste, por considerar que este “não ia chegar onde queriam“. Esta frustração norte-americana levou a que novas sanções fossem anunciadas esta quarta-feira, visando dois grandes grupos petrolíferos russos, Rosneft e Lukoil — Trump chamou as medidas de “tremendas” e “muito significativas“.

Falando ao lado de Mark Rutte, secretário-geral da NATO, o Presidente dos EUA sublinhou que agora lhe parecia ser “a altura certa” para apresentar estas novas restrições, que ocorrem no seguimento de uma aparente degradação rápida dos laços entre Moscovo e Washington, que levou ao cancelamento dos encontros entre os representantes dos Negócios Estrangeiros de ambos os países e até à reunião entre Presidentes prevista para a capital húngara, Budapeste.

Para Trump, um encontro com Putin “simplesmente” não lhe “parecia certo” neste momento. Sempre que fala com o Presidente russo, corre bem mas depois as conversas “não vão a lado nenhum”. “É a altura de fazer um acordo”, apelou, esperando que estas novas sanções “pressionem” Putin e que “ele se torne razoável”, ressalvando que espera o mesmo do homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. “É preciso dois para dançar o tango, como se costuma dizer”, repetiu ainda.

Tesouro fala em “aumento substancial” para acabar com “guerra sem sentido”

Este pacote norte-americano tinha sido anunciado pouco tempo antes pelo Departamento do Tesouro dos EUA, liderado por Scott Bessent, que avisou que viria um “aumento substancial” das restrições a caminho. Num comunicado partilhado na rede social X, o Secretário do Tesouro disse que este pacote norte-americano surgia precisamente face “à recusa de Putin em parar” a “guerra insensata” na Ucrânia.

Bessent criticou mesmo a recusa de Moscovo em terminar a sua “guerra sem sentido“, enquanto os esforços liderados pelos EUA para acabar com a guerra estagnaram e o presidente ucraniano procurava mais ajuda militar estrangeira.

As sanções contra a Rosneft e a Lukoil, bem como dezenas de subsidiárias, seguiram meses de pressão bipartidária sobre o Presidente Donald Trump para sancionar a Rússia de forma mais rigorosa no seu setor petrolífero.

“Agora é o momento de parar o derramamento de sangue e de estabelecer um cessar-fogo imediato”, disse Bessent.

“O [Departamento do] Tesouro está a sancionar as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia que financiam a máquina de guerra do Kremlin”, continuou.

Bessent afirmou que o Departamento do Tesouro estava preparado para tomar medidas adicionais, se necessário, para apoiar o esforço de Trump para acabar com a guerra. “Encorajamos os nossos aliados a juntar-se a nós e a cumprir estas sanções”, adiantou Bessent.