6 roteiros de 24 horas para descobrir a Beira Baixa

À tarde faça um passeio pelo centro de Oleiros. Não só o ajudará a digerir melhor o delicioso mas algo pesado repasto, como também o levará a descobrir o Projeto Arte à Porta, uma das iniciativas artísticas mais interessantes da região da Beira Baixa. No total são mais de 60 casas cujas portas foram pintadas por diversos artistas nacionais, das mais variadas formas.

Vila Velha de Ródão

O contraste entre as montanhas e o Rio Tejo é uma das razões que justificam o encanto nos olhos de quem visita Vila Velha de Ródão. Para perceber exatamente do que falamos, comece o seu dia com um passeio de barco até às Portas de Ródão, uma imponente garganta escavada pelo rio na Serra do Perdigão, considerada um dos geomonumentos mais importantes do país.

Ao almoço inclua no menu pelo menos um dos pratos típicos da região feitos com peixe oriundo do rio: as famosas Sopas de Peixe, as Migas de Peixe do Rio com Poejo ou a Caldeirada de Enguias. E logo de seguida, parta à descoberta do Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo onde se encontram mais de 20000 gravuras que compõem um dos mais importantes conjuntos de arte pós-paleolítico da Europa.