A caça aos suspeitos de colaborarem com os russos depois do recolher obrigatório em Odessa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Odessa é conhecida desde os tempos da União Soviética como capital do humor — e desde muito antes disso como um paraíso para os gangsters. Dennis, um advogado ucraniano de 44 anos, caminha no meio da estrada, pela meia-noite, com a espingarda a tiracolo, numa das ruas principais da terceira maior cidade ucraniana. “Tenho um doutoramento em Direito e dou aulas. Sou advogado de criminosos e mafiosos. Se alguma vez me dissessem que, em 2022, eu ia estar aqui a esta hora, com uma arma na mão a patrulhar a rua, enquanto a maioria dos meus clientes deixou o país, eu não iria acreditar.” A piada, com todos os riscos de uma graça no meio de uma guerra, faz-se sozinha.

Os homens que patrulham as ruas de Odessa durante as horas do recolher obrigatório começam a juntar-se no centro da cidade pelas 20h30. Aparecem de uniformes verdes com uma braçadeira amarela, colete à prova de bala e armas, claro. Todos se abraçam uns aos outros quando se encontram. Alguns já eram amigos antes da guerra. Agora, enviaram as mulheres e crianças para a Hungria, para a Polónia, ou mesmo para Inglaterra, e ficam disponíveis para se sentirem soldados que ajudam a proteger o país e olham pela vida uns dos outros.

A noite começa com um briefing das autoridades policiais, que distribuem os grupos pelas zonas a patrulhar, alertam para operações militares especiais que estejam em curso em locais que devem ser evitados e informam sobre a password do dia. Esta palavra-passe permite a polícias, militares e agentes dos serviços de segurança circular sem terem de mostrar documentos. O único carro que receberam instruções para não parar é o do primeiro-ministro ucraniano, que esteve recentemente em Odessa.

A zona à volta da estação de comboios é o alvo de fiscalização da patrulha que o Observador vai acompanhar esta noite. Quando chegam ao local, os patrulheiros correm para um corredor subterrâneo: acabam de receber na app um alerta de ataque aéreo para toda a região de Odessa e Mikolaiv. Só dois minutos depois deste aviso no telemóvel é que começam a soar as sirenes por toda a cidade.