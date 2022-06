A pop, o corpo e a liberdade entre gerações: o que aprendemos com Anitta?

▲Houve uma mudança acentuada no consumo musical de há vinte anos para cá: antes as tabelas de vendas eram dominadas por rapazes (zangados ou hedonistas) de guitarras; agora são dominadas por hip-hop ou reggaeton ou funk da favela. Anitta é um dos nomes que protagoniza esta contemporaneidade

▲Houve uma mudança acentuada no consumo musical de há vinte anos para cá: antes as tabelas de vendas eram dominadas por rapazes (zangados ou hedonistas) de guitarras; agora são dominadas por hip-hop ou reggaeton ou funk da favela. Anitta é um dos nomes que protagoniza esta contemporaneidade

O concerto no Rock in Rio Lisboa e as reações que se seguiram voltaram a mostrar o óbvio: a cantora brasileira é um exemplo perfeito de como a música pop reflete e constrói comportamentos sociais.