Abram estrada... para o Carro do Ano

Quando o vemos passar, é difícil ficar indiferente ao design moderno e sedutor do novo Renault Austral E-Tech full hybrid. O novo Austral apresenta um design exterior atlético e tecnológico, que incorpora todas as características dos SUV, o corpo esculpido e a altura ao solo, especialmente equipado com jantes de 20 polegadas, dão-lhe uma pose altiva e distinta. A frente arredondada incorpora faróis envolventes e uma grelha grande, com o novo logótipo da Renault que também encontramos na retaguarda entre os grupos óticos. Linhas que não nos deixam indiferentes, formas salientes, superfícies esculpidas, frente marcante, soluções técnicas coerentes, elegância refinada: o Novo Austral insere-se no renascimento de uma marca moderna que se está a reinventar.

Por dentro, a sensação de conforto é ampliada pelo desenho do habitáculo, orientado para o condutor, num cockpit digital que em muito contribui para a atmosfera sofisticada. O novo Renault Austral beneficia de um design interior reinventado. Oferece uma posição de condução de alta tecnologia e um habitáculo acolhedor, sem comprometer a qualidade, a praticidade e o espaço. Garante assim um ambiente topo de gama, tecnológico e de grande conforto para toda a família. Graças aos bancos traseiros deslizantes, o Austral é capaz de oferecer uns impressionantes 555 litros de capacidade. Quanto é isso? É o suficiente para 14 malas de cabine! Assim não tem de perder tempo a escolher o que vai vestir nas férias.

A diferença que se vê

Na vanguarda da modernidade, o Novo Austral conta com 32 sistemas de ajuda à condução (ADAS), configurações Multi-Sense e o 4CONTROL Advanced, a terceira geração do sistema de quatro rodas direcionais desenvolvido pela Renault. Um leque de tecnologias úteis, proativas e inteligentes pensadas para o conforto, prazer de condução e segurança a bordo. Esta aposta na segurança ativa contribuiu para a distinção do Renault Austral E-Tech full hybrid com cinco estrelas nos testes Euro NCAP, a que se junta a conquista do troféu Volante de Cristal 2023 nas categorias de “Carro do Ano” e “Híbrido do Ano”.

O interior high-tech e refinado do Novo Austral proporciona níveis de conforto ao nível dos modelos familiares que marcaram a história da Renault. O generoso e acolhedor interior, o ecrã OpenR, combina a apresentação dos dados do painel de instrumentos, com os da navegação e sistema multimédia, integrando o melhor dos serviços e aplicações da Google. Os dois grandes ecrãs diagonais de 12″, aos quais se junta a projeção virtual de informações no para-brisas (head-up display) de 9,3″, têm uma área conjunta de 1000 cm2, contribuindo para uma experiência de condução intuitiva, imersiva e ligada.

Dr. Google a bordo

Além dos serviços Renault, o sistema multimédia OpenR link do Austral integra o melhor dos serviços Google, incluindo todos os benefícios do Google Maps como a navegação com informações de trânsito em tempo real e diretamente no ecrã. E também tem o Google Assistant para controlar apenas com a voz algumas funções do carro, como os modos de condução ou a temperatura interior. Tal como num smartphone, o assistente pode ser usado para fazer chamadas, comandar o GPS e responder a mensagens. Na loja de aplicações Google Play tem acesso direto a mais de 50 apps, como o Waze o Spotify, entre outras.

E, quando falamos do ambiente a bordo, temos de falar no sistema de alta-fidelidade Harman Kardon, de série na versão esprit Alpine, oferece uma experiência sonora imersiva e poderosa com 12 colunas distribuídas pelo habitáculo, alimentadas por um amplificador de 485 watts. Apostamos que a sua banda favorita lhe vai soar ainda melhor!

Eficiência e sofisticação

O Austral E-Tech full hybrid produz uma potência combinada de 200 CV. Nesta versão, dois motores elétricos conjugam-se com um eficiente motor a gasolina, incorporando tecnologia de transmissão sem embraiagem, desenvolvida na Fórmula 1. Por isso, quando aceleramos, é tão suave a progredir que quase não notamos a diferença quando o motor a gasolina entra em ação.

Este automóvel gere a energia de forma a privilegiar o modo elétrico durante a maior parte do tempo, deixando o motor de combustão sossegado, em segundo plano, acionando-o apenas quando necessário. No entanto, esses momentos são mais raros do que imagina porque, mesmo em autoestrada, o avanço tecnológico deste bloco híbrido permite-lhe circular até aos 130 km/h silenciosamente, em modo 100% elétrico. Assim é mais fácil perceber como é possível reclamar um consumo médio de 4,7 l/100 km num SUV com 200cv e baixas emissões de CO2 de 104g/km.

Semanas sem ir à bomba

Em cidade, nos trajetos diários, é possível circular até 80% do tempo em modo totalmente elétrico: o arranque é sempre feito em modo totalmente elétrico e depois a bateria vai carregando sempre que trava ou simplesmente desacelera, graças à regeneração da energia de travagem.

Em termos de autonomia, o Austral E-Tech full hybrid pode percorrer até 1100 km com apenas um depósito de combustível. Portanto, pode começar a pensar em todas aquelas viagens que gostaria de fazer.