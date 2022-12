Edson Arantes do Nascimento costumava dizer que a sua alcunha, Pelé, não significava nada: “É só uma palavra”, explicava. Mas durante décadas e décadas, no mundo pré-Messi, pré-CR7, essa palavra era tudo para quem gostava de futebol: perguntem ao meu garoto e ele dirá que o melhor jogador de sempre é Messi; perguntem-me a mim e eu responderei Maradona ou Zidane ou Deco – mas se perguntassem ao meu pai ele não tinha a mínima dúvida: nem Di Stefano nem Crujiff, só Pelé.

O que é normal: o meu pai nasceu em 1924 – tinha 34 anos quando Pelé guiou o Brasil à vitória no Mundial de 58 e assistiu à sua ascensão como a maior máquina de fazer golos que o mundo alguma vez conheceu: quando pendurou as botas Pelé tinha 1281 golos em 1363 partidas, isto contando com jogos amigáveis; conquistou três campeonatos do mundo, seis campeonatos brasileiros, duas taças inter-continentais e um sem número de outros troféus menores ou regionais.

Para qualquer pessoa nascida na década de 50 Pelé não é não só uma palavra – é todo o futebol. Edson Arantes do Nascimento faleceu esta quinta-feira, aos 82 anos de idade; com ele não morre o futebol, porque o futebol entretanto tornou-se ubíquo, tão grande quanto o planeta – e para isso muito contribuiu Pelé.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.