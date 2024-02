Um dia será pergunta de programa de cultura geral: quem foi o artista que durante os MTV Video Music Awards de 2009 interrompeu o discurso de Taylor Swift, que acabava de ganhar o prémio para “Best Female Video”, e disse “Yo, Taylor, Imma let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time!” Pessoas com uma coleção de discos avantajada têm a resposta na ponta da língua: Kanye West. Foi há 14 anos e Kanye era uma estrela há 6, desde que lançara The College Dropout, que fez 20 anos dia 10 de fevereiro – e se nesses seis anos já acumulara polémicas, a partir daí nunca mais parou.

Esse foi uma espécie de momento de viragem na carreira de Kanye, ou pelo menos na perceção pública do mesmo: houve quem o defendesse, não só porque há poucas coisas mais punk do que invadir um palco e dizer o que se quer dizer sem pensar nas consequências, mas também porque o ato foi enquadrado por muita gente na luta pelo empowerment de culturas demasiadas vezes menorizada (a cultura negra, o hip-hop, o r’n’b); mas também houve quem lembrasse que por mais razão que Kanye tivesse (e tinha) convém respeitar as vitórias dos outros.

Dezasseis anos depois, meros dias antes de me sentar a escrever isto, o meu garoto de 14 anos mandou-me um link do Youtube para o Whatsapp, dizendo “Ignora de quem é esta música”. A canção era Ghost Town, faixa de Ye (de 2018), e dizer faixa é pouco: é um espanto de comoção, com o órgão Hammond samplado a fornecer uma cama de melancolia sob a qual se desenrola uma pequena tragédia. Cada beat, cada sample, cada rima, cada gancho de guitarra, tudo é imaculado e épico, como Kanye costumava ser antes; e é difícil precisar este antes – antes do quê? Do casamento com uma Kardashian?, de se descobrir que é bipolar?, da morte da mãe?, de se tornar apoiante de Trump?, das afirmações anti-semitas?

