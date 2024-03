Amaro Freitas: um disco na Amazónia e um piano no mundo inteiro

Era de tarde. Seria uma tarde como tantas outras, não fosse uma tarde pós-eleitoral, de feridas abertas, cicatrizes antigas por sarar. O nosso interlocutor, apesar de sentado a um mar de distância, estava a par da cena política portuguesa. “Ele é o tipo de líder que desperta medo em determinadas pessoas e aflora o lado do ser humano que não é a sua melhor versão.” Falava-se de Jair, falando-se de André.

No avesso disso tudo, está Amaro Feitas. Tudo nele gira à volta de conexões, de tal maneira que a palavra conexão chega quase a ser uma não-palavra, do mesmo modo que a palavra natureza é uma não-palavra para os Povos Indígenas. Eles que se compreendem como a própria natureza. Amaro Freitas, sendo conexão, aproxima passado e presente, águas doces e salgadas, civilizações que, ao invés de se subtraírem ou colonizarem, se somam na sua diversidade.

Quando ele se senta ao piano, com os dedos a escorrer seiva, a sua música vira alimento, como o pão que o próprio vendia em jovem, nas periferias do Recife, onde o seu pai era padeiro. “A minha missão com a música é levá-la como alimento e cura. É um pôr do sol oferecido a quem se vê privado dessa hora dourada pela dureza do trabalho. É a celebração da nossa existência, apesar da tristeza.”

Um encantamento que é também um alerta

Apesar da tristeza e dos absurdos da vida, a arte tem o poder de encantar, de nos saciar o espírito e de nos colocar num chão comum. Y’Y, lançado no primeiro dia do mês da primavera, redonda num grande encantamento, onde figuras mitológicas como o Mapinguari (um gigante com olho e boca no umbigo que vagueia pela floresta à procura de alimento) ou Uiara, a sereia-deusa do rio “Velho Chico”, convivem com Naná Vasconcelos, guardião ancestral do berimbau, e Lia de Itamaracá, a cirandeira que é de todos nós. O cenário do encontro de todas estas personagens fictícias e reais é a floresta Amazónica, mais precisamente a região de Manaus, que Amaro Freitas visitou em 2020.

[o vídeo de “Dança dos Martelos”, um dos temas do álbum “Y’Y”:]

Lá, o músico de 31 anos conviveu com a comunidade indígena Sateré Mawé. “Foi muito sensível e simbólico ouvir frases como ‘pegar água da fonte’, ‘tomar o peixe do rio’, participar em rituais e ouvir os seus cânticos”, diz Amaro Freitas, pausando cada palavra como se ainda estivesse naquela paisagem onde o Rio Solimões e Rio Negro, afluentes do Amazonas, se encontram num fenómeno natural de rara beleza: “Um é cor de barro, o outro é escuro. Estão os dois ali, se encontrando, mas não se misturam. E eu estava no meio desse encontro. Isso é muito incrível.”

O encontro de Amaro com os Sateré Mawé foi um encontro de rios. Eles tocaram-se, observaram-se, ouviram-se, comunicaram, mas não se impuseram um ao outro. Cultura, para o músico crescido num meio evangélico e convertido ao jazz pela palavra de Chick Corea, é partilha, não é apropriação. A partilha de Amaro Freitas começou em 2016, com Sangue Novo, onde o frevo pernambucano se fez jazz, tal e qual a bossa já se tinha feito antes; prosseguiu com Rasif (2018), termo árabe que significa “mar que arrebenta” e que está na origem da palavra Recife; e finalmente com Sankofa (2021), a sua mais forte ligação a África.

Y’Y, por sua vez, é um elo com um outro Brasil, que não é nem preto nem branco, mas indígena. “A Amazónia é muito diferente”, diz Amaro, falando das casas pousadas na água, do som dos golfinhos boto rosa, do sabor das formigas, da carne de jacaré e dos rios flutuantes que se geram a partir da humidade da floresta. “A quantidade de água que é gerada nesses rios é muito maior do que a quantidade de água que desagua no oceano. Essa água é responsável por chover no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte.”