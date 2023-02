Foi em 2022 que o escritor, editor e historiador britânico Andrew Lownie publicou O Rei Traidor, agora disponível numa tradução portuguesa de Inês Vaz Pinto. O autor apresenta o livro como “um dossier sobre o passado obscuro de Eduardo VIII, as suas ligações à Alemanha nazi, a complexa e obssessiva relação com Wallis Simpson e a amizade com o banqueiro português Ricardo Espírito Santo”. Em 2022 foi também lançado um documentário no canal britânico Channel 4 sobre este destapar de um lado mais obscuro de uma das figuras mais polémicas da família real britânica, o rei que abdicou pelo amor que não podia alimentar enquanto ocupante do trono.

Diz-nos o próprio Andrew Lownie, em entrevista, que foi o primeiro a ter acesso a informação “sensível” guardada nos Arquivos Reais do Reino Unido. Porém, para o que escreveu sobre Espírito Santo Silva, não consultou nenhum arquivo português nem teve qualquer feedback da família Espírito Santo desde que o seu livro foi lançado. Primeiro, afirma, porque sobre este período, outros já tentaram e não conseguiram obter informação nova. Depois, acrescenta, porque os documentos a que teve acesso deram-lhe confiança para afirmar que Ricardo Espírito Santo, além negociar e trabalhar com associados ao regime de Adolf Hitler, terá acordado com Eduardo VIII um plano para que o duque de Windsor regressasse das Bahamas, onde foi governador, assim que a Alemanha vencesse a Segunda Guerra Mundial. Motivo suficiente para que, Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, tenha, diz Lownie, ameaçado o duque o tribunal marcial.

O duque esteve durante um mês em Cascais, na residência de Espírito Santo. Foi vigiado por portugueses, alemães e norte-americanos, escreve o autor inglês, que também afirma que Eduardo VIII foi “apanhado” a dizer que a Grã-Bretanha “deveria ser bombardeada” e terá ainda passado informações confidenciais sobre a localização da tropas francesas aos alemães. Ao mesmo tempo, ambos ansiavam pelo reconhecimento e afeto da família real. Até ao fim dos dias viveram num luxuoso e controverso exílio. Uma relação de dependência complexa, movida a dinheiro, alcoolismo e status social.

O escritor de 62 anos diz ter total confiança no livro que escreveu, na informação que obteve e de como esta serve “a verdade dos factos” — mesmo que já tenha sido alvo de muitas críticas. Lownie está agora a preparar uma nova investigação, desta feita sobre o Príncipe André. Quanto ao Rei Traidor, que vagueia entre a extensíssima descrição dos acontecimentos, repleto de excertos de diários, conversas, cartas e relatórios, e o explorar de um lado mais íntimo, um pouco tablóide, da vida desta figura da realeza britânica, já colocou o duque, segundo o autor, como um verdadeiro traidor da pátria. “Muitos historiadores aceitam o status quo, são preguiçosos. Em todos os meus livros tento apresentar a História de uma forma mais apurada. Na minha carreira, olhei para estas figuras controversas com vidas secretas e tentei mudar a visão que o público tinha delas”, diz.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.