Foi criada para o alinhamento da revista Chapéu Alto mas, como a estreia do espetáculo ainda não tinha acontecido, acabou na lista de candidatas a participar na primeira edição do Grande Prémio TV da Canção Portuguesa — que em 1979 passaria a chamar-se Festival RTP da Canção. Oração, interpretada por António Calvário, foi a primeira composição ouvida naquela noite de 2 de fevereiro de 1964, nos estúdios da RTP, e foi também a grande vencedora. Além da conquista, Calvário ficou com a tarefa de representar Portugal naquela que seria a primeira participação na Eurovisão.

Para a Dinamarca o cantor foi completamente sozinho e a atuação esteve em risco de não acontecer — houve uma ameaça de bomba e a exigência de que Portugal e Espanha, ambos sob regimes ditatoriais, fossem excluídos do concurso. Recebido em ovação no regresso a Lisboa, António Calvário veria a sua carreira desmoronar-se quando, no pós 25 de Abril, foi associado ao regime e afastado dos palcos. Nessa altura, cantou em circos e bateu à porta de cabarés para conseguir trabalho e dinheiro para comer.

Aos 85 anos, celebra agora os 60 da primeira edição do Festival da Canção (que ainda não tinha esse nome), um marco importante na sua carreira, mas não o único. Antes dessa consagração, já tinha vencido um concurso da Emissora Nacional, em 1960, e o tema Regresso tinha-lhe garantido um público fiel — e também alguns telefonemas anónimos e cartas com ameaças. Desde a infância em Moçambique, onde nasceu a 17 de outubro de 1938, às aulas de canto que tinha às escondidas dos pais em Portimão, passando pelo que faz atualmente para combater a solidão, nesta entrevista António Calvário recorda a vida que dedicou inteiramente à música.

