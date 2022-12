António Mega Ferreira parecia estar sempre um passo à frente dos seus contemporâneos. As suas ideias levitavam no futuro e quem vive com a visão no amanhã, vive irrequieto no presente. A prudência em excesso fazia-lhe confusão. Dizia que assim ela assumia as cores do medo, como referiu em entrevista à Rádio Renascença, em novembro passado, a propósito da confusão que lhe fazia um governo de maioria absoluta como o de António Costa não avançar com medidas estruturantes, como a construção do novo aeroporto ou do TGV.

Esse modo inquieto de levar os dias, de olhar para os seus ofícios e para o país, fez dele um daqueles homens vitais para a constante renovação da sociedade, fosse através da criação de um novo livro, de um novo jornal ou de uma exposição internacional. Marcelo Rebelo de Sousa, seu amigo e colega desde os tempos do Liceu Pedro Nunes até à licenciatura em Direito, na Universidade de Lisboa, descreveu Mega Ferreira como uma das figuras “mais dinâmicas da cultura portuguesa do último século”: “Esteta, entusiasta, erudito, conviviam na personalidade de Mega Ferreira o comprometimento cívico e a distância irónica. Foi um dos melhores da sua e minha geração no campo da cultura”, escreveu num comunicado que dava nota da morte de Mega, como era conhecido, aos 73 anos, esta segunda-feira, 26 de dezembro.

