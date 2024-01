António Pinto Pereira é um dos nomes que ilustram as transferências das fileiras do PSD para as do Chega: desiludido com as lideranças de Rui Rio e de Luís Montenegro, desfiliou-se do PSD no final do verão e juntou-se ao partido de André Ventura, onde o seu nome circula para ser cabeça de lista nas legislativas ou candidato às europeias. Em entrevista à Vichyssoise, o professor e advogado garante “não saber” se será candidato, mas mostra-se “disponível” para o que Ventura quiser: se a ideia for mudar o país para melhor, “estou aqui, com as armas todas prontas para disparar”, assegura.

Durante a entrevista, Pinto Pereira arrasa o PSD em todas as frentes, acusando Montenegro de não ser “um líder”, de ter uma atitude “infantil e imatura”, de não saber porque é que rejeita uma aliança com o Chega e de desperdiçar uma oportunidade para tirar a esquerda do poder. Só Pedro Passos Coelho lhe merece elogios, por deixar a porta aberta ao seu novo partido, onde assegura nunca ter visto “nada de extremista” — mesmo que defenda ideias como a de que a população portuguesa está a ser “substituída” e “colonizada” por estrangeiros. Já no Chega só vê pessoas “bem formadas, católicas, com bom aspeto, bem vestidas”.

O militante do Chega ainda acredita que Montenegro acabe por mudar de ideias, caso precise do partido para governar. Caso contrário, o Chega terá “grande projeção” nos próximos anos e até pode ganhar as legislativas, prevê — e isso “não será culpa de Ventura, mas de Montenegro”.

